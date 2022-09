Auf der Suche nach Jennifer H.: So läuft der zweite Großeinsatz - mit Video

Noch immer ist Jennifer H. aus Immendingen verschwunden. Um sie zu finden, hat die Polizei eine zweite Suchaktion gestartet. Dieses Mal durchkämmten die Einsatzkräfte ein Waldstück oberhalb von Zimmern.

Dienstag, 10 Uhr, Ecke Donaustraße/Brunnenstraße: Fünf Einsatzfahrzeuge der Polizei stehen in einer Reihe vor dem Feuerwehrhaus. Zwei DRK-Fahrzeuge biegen von der Schwarzwaldstraße kommend ab und stellen sich auf den Parkplatz in der Donaustraße. Immer wieder gehen Polizeibeamte ins Feuerwehrhaus, immer wieder kommen welche raus. Denn dort findet die Einsatzbesprechung statt. „Es ist wichtig, dass die Suche koordiniert abläuft“, erläutert Polizeisprecher Marcel Ferraro.

Erneut suchen mehr als 100 Leute nach der Vermissten

Auch Helfer des DRK informieren sich dort über den Ablauf der zweiten Suchaktion. Rund 50 sind es laut Ferraro am Dienstag. „Sie kümmern sich mitunter auch um die Versorgung der Helfer“, sagt er. Einige von ihnen waren vergangenen Mittwoch schon dabei, als im Bereich des Höwenegg nach der 32-jährigen Jennifer H. gesucht wurde. Eine von ihnen kennt die Vermisste persönlich. „Ich versuche, stark zu sein“, sagt sie, während Tränen ihre Augen füllen. Dann geht es für sie los.

Nach und nach kommen dann auch die Polizeibeamten von der Besprechung und verteilen sich auf die Einsatzfahrzeuge. Eine Polizeibeamtin krempelt ihre Hose hoch und sprüht sich Zeckenspray an die Knöchel. Dann krempelt sie die Hose wieder herunter, wiederholt das auch an den Armen. Anschließend gibt sie das Fläschchen an einen ihrer Kollegen weiter.

Drei weitere Polizeibeamte besprechen anhand von Karten nochmals, wo genau es hingehen soll. „Es sind rund 75 Polizeibeamte im Einsatz“, sagt Ferraro. Darunter auch Taucher der Wasserschutzpolizei sowie drei Beamte im Hubschrauber.

Nach der Einsatzbesprechung geht es los

Dann geht es auch für die Truppe des sogenannten Polizeipräsidiums (PP) Einsatz los. Fahrzeug für Fahrzeug biegt in die Schwarzwaldstraße ab und macht sich auf den Weg in Richtung Zimmern. Der Kolonne schließen sich auch Fahrzeuge des DRK und der Bergwacht an. Über die Friedhofstraße geht es dann erst über einen landwirtschaftlichen und schließlich über einen geschotterten Weg in den Wald. Baumstämme liegen am Wegesrand, immer wieder kommen Kurven. An einer Stelle schlagen zwei Männer am Holz ein.

2,4 Kilometer bis Zimmern, zwei Kilometer bis an den Bahnhof in Immendingen: Die Schilder zeigen an, wo in etwa nach der Vermissten gesucht wird. (Foto: Linda Seiss)

Irgendwann gabelt sich der Weg. Polizeiwagen nach Polizeiwagen wird abgestellt. Auch die Helfer des DRK stellen ihre Autos ab. Geradeaus geht es in Richtung Amtenhausen. Auf dem Schild, das nach rechts zeigt, steht: „Iltishalde 1,8 Kilometer“, nach Immendingen an den Bahnhof sind es von hier aus zwei Kilometer.

Hubschrauber fliegt Gemeindegebiet ab

Eine Helferin des DRK verteilt Müsliriegel an ihre Kollegen. Auch bei der Polizei wird gefragt, ob jeder etwas zu trinken dabei hat oder noch Zeckenspray braucht. In diesem Moment ist ein Grollen zu hören. „Der Hubschrauber!“, sagt Ferraro und zeigt nach oben. Kurze Zeit später dreht der Hubschrauber ab.

In einer ersten Gruppe machen sich Helfer des DRK und der Bergwacht auf die Suche nach Jennifer H., die zuletzt am 21. August gesehen wurde. Einen Tag später, das berichtet die Polizei, habe sie noch einmal mit einem Angehörigen telefoniert. Seither fehlt jede Spur von ihr. „Bisher gibt es keine Hinweise, die auf ein Verbrechen hindeuten“, sagt Ferraro auf Nachfrage unserer Zeitung.

Kein Hinweis bleibt unbearbeitet. Marcel Ferraro

Jeden Tag gingen Hinweise bei der Polizei ein. Diese werden an die Kriminalpolizei weitergegeben, wie Ferraro erklärt. „Die müssen wir auswerten und überlegen, wo wir dann suchen. Kein Hinweis bleibt unbearbeitet.“

Dann machen sich auch die zwei Züge des PP Einsatz aus Bruchsal auf die Suche. Ausgestattet sind sie unter anderem mit Funkgeräten, aber auch sogenannten Suchsonden. Optisch ähneln diese einem Wanderstock. Mit ihnen können die Beamten unter anderem Laub zur Seite schieben. Wichtig sei es, so zu suchen, „dass der komplette Bereich abgesucht wird, ohne etwas zu übersehen“, erläutert der Polizeisprecher. Die Schritte entfernen sich immer weiter. Irgendwann sind die Polizeibeamten nicht mehr zu sehen.

Mehr als ein Dutzend Fahrzeuge von Polizei, DRK und Bergwacht machen sich am Dienstagvormittag auf den Weg in den Wald oberhalb von Zimmern. Dort suchen sie nach der 32-jährigen Vermissten.

Dass es eine solche Suchaktion in der Größe in jüngerer Vergangenheit im Kreis schon einmal gegeben habe, daran könne sich Ferraro nicht erinnern, sagt er. Nach der ersten Suchaktion waren am Montag auch vier Reiterinnen und Reiter in Immendingen unterwegs. „Sie haben einige Wege abgeritten“, sagt Ferraro. Jedoch ohne Ergebnis, wie er am Dienstag auf Nachfrage mitteilt.

Auf dem Weg zurück zum Feuerwehrhaus ist auch ein Polizeiwagen, der etwas anders aussieht, als die, die im Wald stehen. „Das ist sozusagen die fahrende Befehlsstelle“, sagt Ferraro. Von dort aus werde der Einsatz koordiniert. Unter anderem werde im System markiert, wo schon nach Jennifer H. gesucht wurde.

Wieder ist das Grollen zu hören. Dieses Mal aus Richtung Bachzimmern. Dort ist der Hubschrauber auch zu sehen. Er steht in der Luft. Die drei Polizeibeamten darin suchen große Flächen, die gut einsehbar sind, nach der Vermissten ab, schildert der Polizeisprecher. Zum einen das gesamte Gemeindegebiet, wie in diesem Fall nahe der Brandstelle neben der Ippinger Mühle. Er wird aber auch in Richtung Hüfingen fliegen, wie Ferraro erklärt. Im Vorfeld bekommt der Pilot die Koordinaten und Flächen mitgeteilt, die abgesucht werden sollen.

Taucher suchen Weiher und Tümpel ab

Gegen 14 Uhr ist der Hubschrauber dann längst wieder weg. Genauso wie die Taucher, die die Weiher und Tümpel in der Gemeinde nach der Vermissten abgesucht haben. Viel Neues gibt es zu diesem Zeitpunkt nicht, wie Ferraro am Telefon mitteilt. Es sei zwar eine Jacke gefunden worden, diese habe aber mit der Vermisstensuche nichts zu tun gehabt, erklärt er.

Gegen 17 Uhr am Dienstag läuft die Suche noch - ohne jegliche Spur von Jennifer H.