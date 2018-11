Auf Alpenländische Hubertusmesse folgt Jägerpunsch

Längst zu einer Tradition geworden ist die „Alpenländische Hubertusmesse“, die von den Jagdhornbläsern „Hörnerklang“ Immendingen/Geisingen und musikalischen Gästen alljährlich anlässlich des Hubertustags in den Kirchen der Seelsorgeeinheit Immendingen/Möhringen veranstaltet wird. In diesem Jahr findet die Hubertusmesse am Sonntag, 4. November, um 10 Uhr in der katholischen Kirche St. Peter und Paul statt.

Pfarrer Axel Maier zelebriert den Gottesdienst zu Ehren des heiligen Hubertus, der auch Schutzpatron der Jagd ist. Musikalisch gestaltet wird die Messe zum einen vom Jodlerchor „Burgberger Jodler“. Es handelt sich um eine Gruppe mit neun Mitgliedern aus dem Oberallgäu. Außerdem wirkt eine „Stub'nmusi“ an der Hubertusmesse mit. Die „Hausmusik Kraft“ ist in St. Gallenkirch im Monatfon beheimatet und spielt seit mehreren Jahren alpenländische Volksmusik. Die Gruppe, die auch Volksmusikseminare im Montafon gibt, hat es sich zur Aufgabe gemacht, alpenländische Musik zu pflegen und an folgende Generationen weiterzugeben.

Schließlich tragen auch die Gastgeber, die Jagdhornbläser aus Immendingen und aus Geisingen, ihren Anteil zur Hubertusmesse in St. Peter und Paul bei. Es ist nicht der erste Auftritt der Gruppe „Hörnerklang“, die mit ihren Weisen bei der Messe die Landschaft Donaubergland vertritt. Bereits mehrfach wurden Messen gestaltet oder beim Immendinger Weihnachtsmarkt mitgewirkt. Im Anschluss lädt das Gemeindeteam unter anderem stilecht zu Jägerpunsch ein.