Arte erklärt die Donauversickerung

Die Donauversickerung kommt ins Fernsehen. Wie die Donaubergland GmbH mitteilt, ist am Samstag, 6. September, ab etwa 9.10 Uhr ein Beitrag über die Donauversickerung auf dem Fernsehsender Arte zu sehen.

Der Beitrag läuft in dem Magazin „Arte Junior“, das jungen Zuschauern allerlei interessante Gegebenheiten aus aller Welt erklären soll. Wie es in der Pressemitteilung weiter heißt, sei ein Filmteam des Senders aus Straßburg vergangene Woche vor Ort gewesen. Gedreht wurde zwischen Immendingen und Möhringen an der Hauptversickerungsquelle und an der Aachquelle im Hegau.

Der Gewässerexperte Markus Weiler, Professor an der Universität Freiburg und Leiter des Instituts für Hydrologie, der selbst aus Möhringen stammt, erklärte dem Filmteam vor Ort das einzigartige geologische Phänomen der Donauversickerung. Er zeigte beispielsweise in einem kleinen Färbeversuch, wie das Donauwasser zwischen Immendingen und Möhringen einfach im Boden verschwindet.

Mittlerweile ist das Flussbett der Donau an mehr als zweihundert Tagen im Jahr zwischen Immendingen und Möhringen komplett trocken. So kann man auf einer längeren Strecke auch – auf eigene Gefahr – bis zur Donaufurt am Eisenbahnviadukt in der Nähe von Möhringen durch die Donau wandern.

Ein Großteil des Wassers versickert und versinkt zwischen Immendingen und Fridingen an vielen Stellen im Kalkgestein der Schwäbischen Alb und taucht nach einer unterirdischen Reise durch Klüfte, Schluchten und Höhlen im Untergrund in rund zwölf Kilometern Entfernung in der Aachquelle wieder auf. Der Aachtopf gilt als größte Quelle Deutschlands. Von dort aus fließt das Donauwasser in der Radolfzeller Aach in den Bodensee und von dort mit dem Rheinwasser bis in die Nordsee. Die Donau fließt also neben dem Schwarzen Meer noch in ein weiteres großes Weltmeer.