Die Arbeiten zum Breitbandausbau des Landkreises Tuttlingen im Gemeindegebiet Immendingen machen zügige Fortschritte. Für die Baumaßnahmen zur Verlegung von Glasfaserkabeln wurden und werden mehrere Straßen in Immendingen und Hattingen ganz oder halbseitig gesperrt.

Da sich die Gemeinde Immendingen mit Blick auf ihren späteren Ortsnetzausbau an der Kreismaßnahme beteiligt, sind im Etat 2018 Investitionen in Höhe von 1,34 Millionen Euro für die Breitbandmaßnahmen vorgesehen.

Im Immendinger Ortsgebiet liefen bereits vor kurzem die Arbeiten zur Kabelverlegung entlang der L 225 und in der Güterbahnhofstraße in Richtung Gewerbegebiet „Impuls“. In Hattingen sind bis zum 10. August folgende Straßen von den Bauarbeiten betroffen: Die Hauptstraße, Schul-, Rathaus- und Oberriedstraße, die Mauren- und die Breite Straße sowie die Kreisstraßen 5927, 5938 und 5928. In einigen Fällen werden für gänzlich gesperrte Straßen Umleitungen eingerichtet.

Bei den Bauarbeiten handelt es sich um eine Maßnahme der Breitbandinitiative Landkreis Tuttlingen (BIT) im Zuge der weiteren Verlegung des Backbone-Rings, also einer Hauptleitung zur Herstellung der Breitbandinfrastruktur im Landkreis Tuttlingen. Die BIT hat die Aufgabe, das Kreis-Backbone-Netz zu realisieren und die innerörtlichen Gemeindenetze auf den Weg zu bringen. Ziel des Zusammenschlusses aller 35 Städte und Gemeinden des Landkreises Tuttlingen ist langfristig die Verwirklichung eines flächendeckenden Glasfasernetzes.

Vorkehrungen für Netzausbau

Die Verlegungsstrecken des Backbone, die derzeit in Hattingen bearbeitet werden, wurden mit der Gemeinde Immendingen abgestimmt und so durch den Ort geführt, dass durch Mitverlegung zeitgleich Vorkehrungen für einen später durch die Gemeinde zu realisierenden Ortsnetzausbau zur Breitbandnutzung getroffen werden können. Anschlussmöglichkeiten für Haushalte an das Netz ergeben sich aus den stattfindenden Arbeiten zum jetzigen Zeitpunkt jedoch nicht. Diese werden laut BIT technisch erst mit dem finalen Ortsnetzbau geschaffen. (jf)