Anna Krämer feiert 99. Geburtstag

Anna Krämer aus Hattingen hat in der Tagespflege der Sozialstation St. Beatrix in Geisingen ihren 99. Geburtstag gefeiert. Die Jubilarin lebt zwar bei ihrer Tochter, wird aber zweimal wöchentlich vom Fahrdienst zur Tagespflege abgeholt und abends wieder nach Hause gefahren. „Mir macht es großen Spaß“, sagt Anna Krämer (geb. Schmidt), die der älteste von momentan 43 Gästen ist. Die Tagespflege hat 20 genehmigte Plätze. Diese sind meist voll belegt. Das Einzugsgebiet erstreckt sich über die Region Geisingen, Immendingen, Emmingen-Liptingen und angrenzende Gemeinden. Anna Krämer kommt gerne in die Tagespflege. Sie bringt immer wieder selbst gestrickte Artikel mit oder bastelt zuhause kleine Geschenke. Alle Gratulanten – von links Doris Bergmann, Pflegedienstleiter Thomas Voigt, Susanne Albrecht, Elke Machon, die Leiterin der Tagespflege Rosa Weber und Geschäftsführerin Renate Wittenberg – freuen sich den 100. Geburtstag mit Anna Krämer in der Tagespflege feiern zu können.