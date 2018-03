Angelverein Immendingen hat neuen Gewässerwart

Einen neuen Gewässerwart haben die Mitglieder des Angelvereins Immendingen 1964 bei der Jahreshauptversammlung des Zusammenschlusses gewählt. Der Posten wurde von Andreas Allerborn übernommen.

Bei den von Bürgermeisterstellvertreter Harald Jochum geleiteten Wahlen wurde der Vorsitzende Martin Tscherter, der sein Amt seit nahezu 20 Jahren innehat, einstimmig in seinem Amt bestätigt. Dies galt auch für seinen Stellvertreter Faiz Salim, Marius Foith als Kassierer, der auch über die Finanzen informierte, Daniel Lehmann als Schriftführer, Markus Kienzle als Jugendwart und Kevin Herms als Hüttenwart. Werner Lehmann wurde mit der goldenen Ehrennadel und Andreas Achatz mit der Ehrennadel in Silber ausgezeichnet. Neu in den Verein aufgenommen wurde Peter Mötzing.

Der Verein hat aktuell 38 aktive und 40 passive Mitglieder, sowie acht Jungen in der Jugendgruppe. Bereits im Frühjahr will der Angelverein Immendingen 1964 die für die Gewässerpflege und den Natur- und Landschaftsschutz wichtigen Arbeiten an der Donau fortsetzen. Wie Tscherter berichtete, habe man auch im Jahr 2017 bei einem groß angelegten Arbeitseinsatz neue Angelplätze freigeschnitten, bestehende hergerichtet und eine Heckenpflege durchgeführt.

Bei der Zubereitung der am Gründonnerstag verkauften Fische tat sich Mario Fischer hervor. Das Anangeln, das am 20. Mai des vergangenen Jahres abgehalten worden war, war diesmal erfolgreich gewesen. Es hatte eine beachtliche Anzahl Fische gefangen werden können. Auch der getätigte Fischbesatz hatte bei den Anglern zu einem überaus positiven Ergebnis geführt. Von den im Mai 2017 eingesetzten Forellen konnten bis in den September des vergangenen Jahres hinein Fänge gemacht werden.

22 Akteure des Vereins hatten sich an der Donauputzete beteiligt. Dabei war Müll von den Uferbereichen des Flusses entfernt sowie Fahrräder, Reifen und anderer Abfall entsorgt worden.

Die nächste Donauputzete haben die Mitglieder des Angelvereins Immendingen 1964 für Samstag, 21. April, eingeplant.