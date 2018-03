Andreas Durler hat die größte Pläte

Die einen versuchen, es mit allen Mitteln zu verdecken. Beim Glatzen vermessen in Immendingen drängten die Kahlköpfigen am Dienstag aber ins Rampenlicht. Mit 425 Quadratzentimetern Freifläche auf dem Kopf ist Andreas Durler neuer Strumpfkugler des Jahres. In der Reifenfolge der Glatzenkönige folgen Paskal Dury und Manuel Stärk.

18 Aspiranten waren in diesem Jahr angetreten, um einer langen Tradition folgend den größten Immendinger Kahlkopf zu ermitteln und den begehrten Titel „Strumpfkugler des Jahres“ zu erringen. Dieser Brauch soll der Überlieferung nach auf eine ausgelassene Zecherei zurückgehen, bei dem auch der vom Stopfei abgewandelte Zunftname kreiert wurde.

Länge und Breite vermessen

Auch zu diesem närrischen Akt gibt es aber anscheinend eine Verordnung. Die Ermittlung der haarlosen „Landefläche“ muss durch gleich zwei Experten erfolgen. Als geeichte Chefgeometer übernahm enMartin Hall mit seiner Veronika die Aufgabe. Mit viel Gaudi wurde jeweils die Länge und Breite der haarlosen Fläche ermittelt. Um die Fülle von Daten verarbeiten zu können, nahmen Birgit Wiedermann und Eva Hall ein Rechenzentrum in Betrieb.

Die Spannung stieg. Zunächst gab es nur eine Hochrechnung, die besagte, dass Mattias Sterk als Rangletzter ohne Chance auf den Strumpfkugler-Titel blieb. Wenig später stand das Ergebnis bereits fest: Mit 425 Quadratzentimetern errang Durler die Königswürde. Ihm folgten Dury mit 378 und Stärk mit 252 Quadratzentimeter. Die Sieger zeichnete Zunftmeister Peter Grieninger mit dem Glatzköpfeorden aus.

Martin Hall klärte anschließend über Art der Glatzen auf: „Diejenigen, bei denen das Haar vorne fehlt, sind große Denker. Die Insulaner mit kahlem Hinterkopf sind große Liebhaber. Wenn es an beiden Stellen mangelt, denken diese, sie sind die großen Liebhaber“.

Zunftmeister Peter Grieninger gab der Hoffnung Ausdruck, dass künftig mehr Anwärter zu der Gaudi kommen mögen, da auch schlecht behaarte Köpfe außerhalb der Aktiven der Zunft herzlich willkommen sind.