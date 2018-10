An unechter Teilortswahl wird nicht gerüttelt

Die Immendinger können bei den Kommunalwahlen am Sonntag, 26. Mai, wieder 18 Gemeinderäte wählen. 13 davon aus dem Wohnbezirk Immendingen mit Zimmern, zwei aus dem Wohnbezirk Hattingen und je einen aus Hintschingen, Ippingen und Mauenheim. Es wird wieder fünf Ortschaftsratsgremien für die fünf Ortsteile geben. Die Entscheidung über die Festlegungen hinsichtlich der kommenden Kommunalwahl traf der Gemeinderat in seiner Sitzung am Montag. Wesentlich beim aktuellen Beschluss war vor allem die Beibehaltung der unechten Teilortswahl, die in anderen Kommunen bereits teilweise abgeschafft wurde.

Wie Hauptamtsleiter Manuel Stärk bei der Sitzung erläuterte, betrage die Sitzzahl für Gemeinderäte von Gemeinden in der Größenordnung zwischen 5000 und 10 000 Einwohnern 18. Immendingen hatte zum Stichtag 6221 Einwohner. Bei der unechten Teilortswahl, die in Immendingen seit der Gemeindereform auf unbestimmte Zeit eingeführt wurde, könnte das Gremium auch nur 14 Sitze als Untergrenze oder bis zu 22 Sitze als Obergrenze haben.

Stärk: „Um den Wohnbezirken eine den örtlichen Verhältnissen und dem Bevölkerungs-Anteil gerecht werdende Vertretung im Gemeinderat zu sichern, sollte keine Reduzierung der Sitzzahl vorgenommen werden.“ Mit Rücksicht auf die bei der unechten Teilortswahl angewendete Regelung der Ausgleichssitze empfahl die Verwaltung aber auch, keine höhere Sitzzahl als die in der Hauptsatzung stehende Zahl von 18 Sitzen festzulegen.

So entfallen 13 Sitze auf den Wohnbezirk Immendingen zusammen mit dem Ortsteil Zimmern, der Wohnbezirk Hattingen kann zwei Gemeinderäte wählen, die Hintschinger, Ippinger und Mauenheimer je einen. Diese Regelung entspricht laut Stärk der Festlegung, die in den Eingemeindungsverträgen mit den Ortsteilen getroffen wurde. Die rechnerische Herleitung der Sitzzahl ergebe für die Wahlbezirke im Einzelfall eine gewisse Über- oder Unterrepräsentation. „Im Ergebnis ist aber kein deutliches Missverhältnis zum Bevölkerungsanteil zu sehen.“

Beibehalten bleiben laut Vorschlag der Verwaltung auch die Sitzzahlen der fünf Ortschaftsratsgremien, wobei Hattingen als einziger Ortschaftsrat acht Sitze hat, während Ippingen, Hintschingen, Mauenheim und Zimmern jeweils nur sechs Ortschaftrsäte in ihre Ortsteilvertretung wählen können. Auch diese Regelung wurde in den Eingemeindungsverträgen festgelegt.

Ippingens Ortsvorsteher Christian Butschle hinterfragte die Sitzverteilung im Gemeinderat. Er sei angesprochen worden, warum Hattingen zwei Sitze im Gremium habe und Zimmern – seit einiger Zeit zum Wohnbezirk Immendingen gehörend – ebenfalls mit mehr als einem Gemeinderat vertreten ist und außerdem auch noch einen eigenen Ortschaftrat hat.

„Gemeinderatswahlen sind Persönlichkeitswahlen,“ erklärte Bürgermeister Markus Hugger. So sei es dazu gekommen, dass eben mehr als einer der im Wohnbezirk Immendingen/Zimmern gewählten Gemeinderäte in Zimmern wohnt. Damit verschiebe sich der Proporz etwas, aber Immendingen halte auf jeden Fall immer noch an der unechten Teilortswahl fest, die allen Ortsteilen zumindest eine feste Vertretung sichert.