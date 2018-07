Altes Kino soll neu genutzt werden

Wahlkreisabgeordneter Volker Kauder, Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, hat sich am Mittwoch bei seiner Sommertour vom fortschreitenden Wandel in der Entwicklung Immendingens überzeugt. Kauder wurde im neuen Büro des Projekt-Entwicklers Adventus GmbH, das sich im ehemaligen Daimler-Forum befindet, über die Pläne des Unternehmens informiert.

Zum Immendinger Termin der Sommertour des Politikers hieß CDU-Ortsverbandsvorsitzender Christian Abert rund 20 Gäste willkommen. Geschäftsführer Ove Johannsen stellte Adventus als klassischen Projektentwickler vor, der im Zusammenspiel mit der Gemeinde Immendingen das Bahnhofsareal zum „neuen Ortszentrum“ um- und neu gestalten will. „Wir möchten im Bahnhofsquartier eine verkehrsberuhigte Zone mit Wohnungen, Geschäften, Praxen, Büros, Gastronomie und Hotel entwickeln und den Bahnhof in seiner optischen Strahlkraft wieder entstehen lassen“, so Johannsen. Eine solche städtebauliche Entwicklung könne allerdings 20 bis 30 Jahre dauern.

Wohnungen fehlen

Durch das Daimler-Prüfzentrum und die Ansiedlung weiterer Unternehmen fehle es in Immendingen an Wohnungen, sagte Johannsen weiter. Daher engagiert sich Adventus künftig auch hinsichtlich der Bebauung im neuen Wohngebiet „Hinterwieden“ oberhalb der Sporthalle, wo 95 Wohnungen in Mehrfamilienhäusern entstehen sollen. Ein erstes Wohnbauprojekt ist aber zunächst zeitnah in Hintschingen geplant. Insgesamt verfolgt Adventus in der Gemeinde ehrgeizige, teils einmalige Pläne.

So soll laut Johannsen in Immendingen bundesweit erstmalig und gefördert durch das Bundeswirtschaftsministerium ein neuartiges Wärmenetzsystem in einer größeren Quartiersentwicklung untersucht und verwirklicht werden. Es handelt sich dabei um ein Zusammenspiel ressourcenschonender erneuerbarer Energieträger, die untereinander vernetzt sind und auf fossile Energieträger verzichten.

Die erstmalige Erprobung eines solchen Niedrig-Temperatur-Wärme- und Kältenetzes in Deutschland entfalte Modellcharakter auf Stadtebene und für die urbane Energiewende insgesamt.

2004 bereits teilweise umgebaut

Ebenfalls zu den Adventus-Projekten gehört die Umnutzung des einstigen „Gloria“-Kinos. Das 1954 errichtete Gebäude an der Schwarzwaldstraße, zuvor im Besitz des Immendingers Walter Kaiser, bietet für 50 bis 60 Personen oder bis zu 100 Sitze Platz und könnte laut neuem Betreiberkonzept künftig für anspruchsvolle kulturelle Veranstaltungen aller Art vom Theater über Kabarett bis zu politischen Zusammenkünften verwendet werden.

Volker Kauder machte sich vor Ort einen Eindruck von den 2004 bereits teilweise umgebauten und gewissen historischen Charme ausstrahlenden Kinoräumen. Adventus plant nun noch eine weitere Modernisierung, was die Ausstattung mit Licht- und Tonanlagen sowie die Brandschutztechnik angeht.