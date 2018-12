Alt und Jung feiern Mauenheimer Dorfweihnacht

Die zehnte Auflage der Mauenheimer Dorfweihnacht hat sich als beliebter Treffpunkt für Alt und Jung erwiesen. In Erichs Scheune entfaltete die Dorfweihnacht ihren Zauber und brachte Glanz in die vorweihnachtliche Zeit. Der vom ehemaligen Ortsvorsteher Erich Henninger zur Verfügung gestellte Teil seines landwirtschaftlichen Anwesens, in dem die Besucher vor Nässe und Kälte geschützt waren, hob sich die Veranstaltung von den anderen Weihnachtsmärkten ab. Leuchtende Sterne und Lichterketten boten ein romantisches weihnachtliches Flair.

Mit Stolz betonte Ortsvorsteher Michael Ilg bei seiner Begrüßung: „Die Mauenheimer Vereine haben sich wieder alle Mühe gegeben, um unseren Gästen viele gesellige und wunderschöne Stunden zu bescheren. Vielen Dank für ein Jahrzehnt vorbildliche Dorfgemeinschaft.“

Zahlreiche Besucher schlenderten an den mit leuchtenden Sternen und Lichterketten dekorierten Ständen vorbei. Neben weihnachtlichen Artikeln wurde allerlei ganzjährig Nützliches und Schönes, wie beispielsweise Selbstgebasteltes, Hochprozentiges aus Kräutern, Schmuck, und Honig angeboten. Mit der sich anschließenden Disko der Landjugend kam auch die Jugend auf ihre Kosten.