Alle Wahlvorschläge sind zugelassen

Wahlformen:

Bei der Wahl des Gemeinderats in Immendingen findet das Verhältniswahlrecht Anwendung. Das bedeutet, dass die 18 Mandate nach dem Verhältnis der abgegebenen Stimmen an die Parteien/Listen verteilt werden. So kam auch die Sitzverteilung des jetzigen Gemeinderats zusammen. Die CDU bekam 23296 Stimmen, die SPD 9813. Das entspricht einer Verteilung von 70 Prozent der Mandate für die CDU – 13 Sitze – und 30 Prozent für die SPD – 5 Sitze. Diese Sitze werden dann nach der Platzierung auf den Listen vergeben.

Bei der Wahl der Ortschaftsräte kommt das Mehrheitswahlrecht zum Tragen. Der Grund: Es gibt je Ortschaft nur einen Wahlvorschlag. Das bedeutet verkürzt gesagt: Wer die meisten Stimmen hat, kommt in das Gremium. Die Ortschaftsräte Zimmern, Ippingen, Mauenheim und Hintschingen haben je sechs Mitglieder, im Hattinger Gremium gibt es acht Plätze zu vergeben.