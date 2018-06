Alexandra Vecic holt Deutschen Meistertitel

Die junge Tennisspielerin Alexandra Vecic aus Immendingen hat einen weiteren großen Erfolg errungen. Vecic, die auch dem Nachwuchskader des Deutschen Tennisbundes angehört, wurde in Ludwigshafen Deutsche Meisterin in der Klasse U16.

Nach dem sportlich schweren Jahr 2017, als sie wachstumsbedingt Knieprobleme hatte, knüpfte sie mit dem Gewinn des DM-Titels an frühere Erfolge an.

Der Württembergische Tennisbund, deren Kaderspielerin Alexandra Vecic ist, hatte große Hoffnungen in die Immendingerin gesetzt, die bei den Junioren für den TC Hechingen und bei den Damen für den TC Tübingen spielt. Bei den nationalen Titelkämpfen in Ludwigshafen war Vecic an Nummer vier gesetzt. Mit ihrer Leistung bestätigte sie den WTB-Cheftrainer Michael Wennagel, der ihr vor der DM gute Chancen eingeräumt hatte.

Vecic konzentrierte sich voll auf die Einzelmeisterschaften und verzichtete auf eine Teilnahme im Doppel. Während der einzelnen Runden zeigte sie sich in guter Form und gab auf dem Weg ins Finale keinen Satz ab. Los ging es in der ersten Runde gegen Lili Minich vom TC Bad Nauheim. Die Immendingerin gab nur ein Spiel ab und gewann 6:1 und 6:0. Im Achtelfinale wartete Marisa Schmidt. Vecic ließ der Heidelbergerin beim 6:2 und 6:2 keine Chance. Im Viertelfinale hieß die Gegnerin Noma Noha Akugue vom Marienthaler THC aus Hamburg, die bei der DM an Nummer 5 gesetzt war. Aber auch die Norddeutsche musste die Überlegenheit von Vecic anerkennen, die sich mit 6:1 und 6:3 für das Halbfinale qualifizierte.

In der Vorschlussrunde musste sich die junge Spielerin aus Immendingen mit Mara Guth vom Usinger TC aus Hessen auseinandersetzen. Guth hatte zuvor die an Nummer zwei gesetzte Angelina Wirges (DTV Hannover) glatt in zwei Sätzen ausgeschaltet. Alexandra Vecic ließ sich von Guths Erfolg im Viertelfinale aber nicht beeindrucken. Sie spielte weiter konzentriert. Der erste Satz war mit 6:4 noch umkämpft, doch im zweiten Satz setzte sich die 16-Jährige 6:0 durch und zog ins Finale ein.

So kurz vor dem Triumph galt nun dem Endspiel die ganze Konzentration. Ihre Widersacherin, Julia Middendorf vom TV Visbek aus Niedersachsen, hatte nach dem 4:6 im ersten Satz des Auftaktspieles alle weiteren Sätze gewonnen. Somit deutete vieles auf ein enges Match zwischen den an Nummer drei und vier gesetzten Spielerinnen hin. Doch Alexandra Vecic ergriff am Finaltag sofort die Initiative und entschied den ersten Durchgang klar mit 6:1 zu ihren Gunsten. Im zweiten Satz wehrte sich Middendorf zwar stärker, doch mit 6:3 behielt erneut Vecic die Oberhand und krönte damit ihre souveräne Leistung mit dem Gewinn der Deutschen Meisterschaft.

„Bei den beiden Siegen gegen Guth und Middendorf hat Alexandra eine starke Leistung gezeigt“, sagte ihr kritischer Vater Srdjan Vecic. „Immerhin stehen Guth und Middendorf im Porsche-Junior-Team.“ Diesem Team gehören die besten weiblichen Nachwuchsspielerinnen des DTB an.

Turniere in Berlin, Vaihingen, Hechingen und Leipzig

Der Terminkalender von Alexandra Vecic ist prall gefüllt. Augenblicklich spielt sie bei einem ITF-Juniorinnen-Turnier in Berlin. In der nächsten Woche startet sie bei dem mit 25 000 Dollar dotierten Turnier in Vaihingen. Im Juli nimmt die Immendingerin an der Europa-meisterschaft in Moskau teil. Im August folgen unter anderem Teilnahmen am mit 60 000 Dollar dotierten Turnier in Hechingen und in Leipzig (25 000 Dollar).