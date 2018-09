Alexandra Vecic hat Grand-Slam-Turniere im Blick

Die Tennisspielerin Alexandra Vecic aus Immendingen hat in Renningen ihr erstes großes internationales Turnier gewonnen. Die Kaderspielerin des WTB besiegte unter anderem die Zypriotin Eleni Louka, die an Nummer zwei gesetzt war. Damit verbesserte sich Vecic in der internationalen Rangliste vom 550 auf den 258. Platz.

Der Tennis-Jugend-Cup der Altersklasse U16 der Kategorie 1 auf den Anlagen in Renningen, Rutesheim und Warmbronn ist seit Jahren fester Bestandteil der deutschen Tennis-Europe-Turnierserie. Da die Teilnehmerzahlen rückläufig waren, entschloss sich das Organisationsteam erstmals ein ITF (International Tennis Federation)-Jugendturnier der Klasse U18 zu veranstalten. Damit wurde das Turnier auf eine höhere Ebene gehoben und viele Spielerinnen aus Württemberg konnten Jugend-Weltranglistenpunkte und internationale Erfahrung sammeln.

Alexandra Vecic bewies einmal mehr ihr großes Talent. Die für den TC Tübingen spielende 16-Jährige bezwang in der ersten Runde die Schweizerin Nina Geissler 6:4, 3:6 und 7:5. Dabei wehrte sie im dritten Satz einen Matchball ab. Im Achtelfinale gegen Eleni Louka aus Zypern bot Vecic im ersten Satz eine grandiose Vorstellung und siegte 6:0, dann musste sie sich jedoch 1:6 geschlagen geben. Mit einem 7:6-Erfolg im dritten Satz zog die Immendingerin ins Viertelfinale ein.

Hier lieferte Vecic ihr bestes Turnierspiel ab. Sie spielte gegen Carlota Martines Cires aus Spanien Tempo-Tennis mit viel Druck und gewann 6:3 und 6:0. Im Halbfinale musste ihre deutsche Gegnerin Mara Guth verletzungsbedingt aufgeben. Vecic hatte den ersten Satz 3:6 verloren und lag bei der Verletzungsaufgabe im zweiten Durchgang 2:1 vorne.

Das Finale gegen Julia Middendorf verlief spannend. Vecic entschied den ersten Satz 6:4 zu ihren Gunsten, gab aber den zweiten Satz nach einer 4:2-Führung gegen die immer stärker werdende Middendorf 5:7 ab. Im dritten Satz hatte Vecic das Spiel unter Kontrolle, führte 4:2 und 5:3. Dann gelang Middendorf der 5:5-Ausgleich. Doch die Immendingerin legte noch einmal zu und nach mehr als drei Stunden stand der 7:5-Erfolg und damit der Turniersieg fest.

Alexandra Vecic hat nun ein klares Ziel: Sie will im Juniorenalter unter die Top 100 kommen und Grand-Slam-Turniere spielen (Paris, Wimbledon, New York und Melbourne).