Alexander Zonta zieht Yak-Jungtier mit der Flasche groß

Alexander Zonta arbeitet bei der Gemeindegärtnerei. Doch er ist nicht nur ein Freund der Flora, sondern hat auch ein Herz für Tiere. „Pflanzen und Tiere gehören zusammen“, sagt der erfahrene Gärtnermeister. Und bei einer Tierart ist er der erste Züchter im Landkreis.

Alexander Zonta kümmert sich in seiner Freizeit mit viel Liebe um seine Schafe. Doch inzwischen sind auch exotischere Tiere unter seinen Schützlingen. Seit einiger Zeit zählen Lamas dazu. Wenn man sich mit ihm unterhält, spürt man seine Begeisterung für die von ihm gehaltenen Wesen.

Zonta rettet Bullen vor dem Schlachter

In Erweiterung seines Hobbys ist vor wenige Wochen dann eine weitere Tierart hinzugekommen. Zonta züchtet nun auch Yaks. Das Yak ist eine in Hochasien verbreitete Rinderart. In großer Zahl sind die Haus-Yaks im Himalaya, in Tibet und der Mongolei verbreitet. Die tibetanischen Ochsen mit ihren bis zu einem Meter langen Hörnern und ihrem zottigen Fell haben es Alexander Zonta angetan. Bereits seit einigen Jahren trug er sich mit dem Gedanken, die Hochlandrinder in seinen Tierbestand aufzunehmen. Nun hat er die Idee in die Tat umgesetzt.

Der 700 Kilogramm schwere Koloss war gleich zutraulich als er ihn am Hals kraulte. Alexander Zonta

In einem Betrieb in der Ostalb konnte er einen Bullen kaufen. „Der 700 Kilogramm schwere Koloss war gleich zutraulich als er ihn am Hals kraulte“, erzählte er. Der ist der Richtige für mich, so seine Entscheidung. Er hat das Tier zudem vom Schlachten gerettet. Um züchten zu können, erwarb er von einem anderen Betrieb noch zwei Kühe und einen Jungbullen. So ist er zum ersten Yak-Züchter im Landkreis Tuttlingen geworden.

Hagnenbühl ist das Zuhause der Tiere

Die kleine Herde, die er im Laufe der Zeit aufstocken möchte, fühlt sich auf der vor Jahren freigelegten Fläche am Hagnenbühl sichtlich wohl und wird von Zonta mit viel Eifer versorgt. Wichtig ist, dass immer genügend Wasser zur Verfügung steht. Ansonsten ist die Rasse sehr genügsam. Sie sind bei der Futteraufnahme nicht wählerisch. Mit ihrem tiefen Verbiss eignen sie sich gut für die Landschaftspflege. Mit ihrem Weidegang auf der Freifläche am Hagnenbühl leisten sie in dieser Hinsicht gute Dienste, was auch Gemeindeförster Martin Schrenk positiv vermerkt.

Jungtier Urs findet keinen Zugang zur Mutter

Mit seiner Züchtung hat Zonta bereits Erfolg. Eine der Kühe hat auf der Weide bereits ein männliches Jungtier zur Welt gebracht. Da es jedoch keinen Zugang zur Mutter gefunden hat, hält Zonta den kleinen Yak, der den Namen Urs erhielt, in einem Stall in seinem Garten. Dieser tollt schon auf der Wiese. Die Aufzucht ist jedoch sehr mühsam. Alle zweieinhalb Stunden, rund um die Uhr, verlangt er nach dem Schoppen mit Babymilch.

Die Yaks sind auf der Weide Alexander Zonta sehr zutraulich. (Foto: Franz Dreyer)

Yaks befinden sich 365 Tage im Jahr im Freien. Sie ernähren sich von Gras. Nach Bedarf ist im Winter nur bei hohem Schnee Heu zuzufüttern. Bis auf einer Höhe von 6000 Metern sind die Tiere verbreitet. 30 bis 40 Grad Minus vertragen sie problemlos. Sie erreichen ein Alter von 20 Jahren und sie können sich auch an hohe Temperaturen adaptieren.

Bei Schneestürmen können sie mehrere Tage ohne Futter und Wasser überleben. Der Yak-Bulle kann ein Gewicht von 20 Zentner erreichen. Kühe ein solches von etwa 500 Kilogramm. Sie geben im Jahr etwa 400 Liter Milch. Das Fleisch hat einen sehr geringen Cholesteringehalt.