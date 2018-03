Alexander Batt neuer Vorsitzender beim TV

Der Turnverein Immendingen hat einen neuen Vorsitzenden: Der 34-jährige Konstrukteur Alexander Batt wurde bei der Hauptversammlung am Mittwochabend von 54 Stimmberechtigten einhellig an die Spitze des mit 729 Mitgliedern größten Immendinger Vereins gewählt. Er löst den Rechtsanwalt Olaf Wübbe ab, der das Amt fünf Jahre lang versehen hat und nicht mehr für eine Neuwahl kandidierte.

In der Vereinsführung gab es bei der Versammlung noch weitere Veränderungen. Bei den Berichten der Leiter von insgesamt 18 Abteilungen und Gruppen des Turnvereins wurde deutlich, dass von Turnen, über Leichtathletik und Tanz bis hin zum Fitnesstraining das ganze Jahr über umfassender Breitensport angeboten wird.

Letztmals eröffnete Olaf Wübbe am Mittwochabend das Treffen als Vorsitzender und dankte Verein und Vorstand für die gute Zusammenarbeit. Zweiter Vorsitzender Dino De Giovanni berichtete für Wübbe über die Aktivitäten des TV im vergangenen Jahr, zu denen neben dem Sport auch die Teilnahme am Immendinger Mehrkampftag und am Weihnachtsmarkt zählte.

Neue Mitglieder gewonnen

Wie er erläuterte, hat der TV 2017 insgesamt 61 Neumitglieder gewonnen. Bei gleichzeitig 33 Abgängen bedeute das ein Mitgliederplus von vier Prozent. 452 der 729 Turnvereinsmitglieder sind weiblich, 277 männlich, 209 sind Kinder und Jugendliche unter 17 Jahren.

Nach den Ehrungen langjähriger Mitglieder (wir berichten noch) erstatteten die Leiter der 18 Abteilungen ihre Berichte.

Folgende Angebote gibt es beim TV: Tanzgruppe „Adversa“ (Carina Vogler und Jana Hör, zwölf Mitglieder); Tanzgruppe „Dance Explosion“ (Diana Frey und Teresa Walter, sechs Mädchen); Leichtathletik Jugend (Sven und Nicole Burkart, 26 Jugendliche), Leichtathletik (Armin Mauch und Manfred Danner, rund 20 Athleten), Vorschulturnen (Stefanie Tscherter und Judith Munding, 40 Kinder); Tanzminis (Carina Vogler und Karin Sterk, 20 Mädchen); Geräteturnen männlich ( Rory Wenzler, 28 Jungen), Geräteturnen weiblich (Katrin De Giovanni und Christina Sicka, 55 Mädchen), Jedermannsriege (Michael Schröter und Manfred Danner, 20 Mitglieder); Bewegung kontra Osteoporose (Annette Schinzinger, zehn Frauen); Aerobic/Fitness (Sabine Würfel und Manfred Danner, 16 Frauen), Fitness-Tanz (Renate Wehden), Fit-Mix Männer (Martina Reuter), Er und Sie Gymnastik (Renate Tontsch, 13 Mitglieder), Fit Mix Frauen (Irmgard Pfanzelt, 36 Frauen), Eltern Kind Turnen (Isabelle Knoblauch, Petra Münzer, Daniela Heinz, Martina Geise Alina Schönheiter, 30 Kinder); Move It (Nicole Wußler, zwei Kurse mit je 35 Teilnehmern) sowie Step Aerobic (Petra Reinel, 15 Mitglieder).

Über die finanzielle Situation des Turnvereins informierte Kassenverwalter Manfred Danner, dem Andreas Wiedermann in gereimter Form gute Kasssenführung bestätigte.

Wahlen

Die von Bürgermeister Markus Hugger geleiteten Teil-Neuwahlen erbrachten folgendes Ergebnis: Neuer Vorsitzender Alexander Batt, Kassierer Manfred Danner, neue Schriftführerin Diana Graupner, neue Jugendwartin Ramona Saur, neue Beisitzerin für ein Jahr Sarah Vetter. Nach den Wahlen bestätigte die Versammlung noch die einzelnen Abteilungsleiter.

Aus ihren Ämtern im Vorstand oder als Abteilungsleiter verabschiedete der neue Vorsitzende Alexander Batt abschließend Katrin De Giovanni, Sonja Ring, Sarah Vetter und Christina Sicka mit jeweils einem Blumengeschenk.

Termine 2018

Der neue Vorsitzende Alexander Batt informierte bei der Hauptversammlung über die Termine im neuen Jahr. Dazu zählen unter anderem: Das Landesturnfest in Weinheim vom 30. Mai bis 3. Juni sowie die Teilnahme am Schlossfest der Immendinger Vereine vom 31. August bis zum 2. September. Außerdem beteiligt sich der Turnverein als größter Verein der Gemeinde wieder am Weihnachtsmarkt des BdS am 1. und 2. Dezember. Wichtigster Termin zum Jahresende ist das Nikolausturnen, das am Samstag, 15. Dezember, stattfindet. (jf)