Aktivierung der „Bürgerinitiative B311“ wird zum Flop

Die Aktivierung der geplanten „Bürgerinitiative B 311“ für die Umgehungsstraße von Immendingen und Zimmern ist am vergangenen Freitagabend gescheitert. Es war letztlich nur der Sprecher der Bürgerinitiative, Klaus Setz, der sich den Fragen der Bürger stellte. Allerdings konnte er seine Absichten nicht ganz klar machen.

Mehr als zwei Stunden sprach er über mögliche Trassen für eine Ortsumgehung und zeigte Pläne. Er wusste sie gegen scharfe Kritik aber nicht immer zu verteidigen.

Laut eigener Aussage haben Setz viele Bürger angesprochen, wie die Planung der neuen Umgehungsstraße der B 311 verlaufe. Setz hob hervor, dass er den Bescheid zum Eingang seines Einspruchs an die Gemeinde Immendingen in Bezug auf eine Planung zum Straßenbauprojekt bis heute nicht erhalten habe. Das Projekt gelangte vor wenigen Monaten in die erste Stufe der Umsetzungskonzeption des Landes Baden-Württemberg (wir berichteten).

Die rund 20 interessierten Bürger diskutierten kritisch mit Setz im Café Waldhorn in Zimmern über verschiedene Planungen einer Ortsumfahrung sowie die Brückenneubauten der L225 (wir berichteten) und versuchten über weitere Details zu sprechen. Das Ergebnis: Eine hitzige Diskussionsrunde, die sachlich anfing aber keine neuen Erkenntnisse lieferte, fand mit einer persönlichen Unterstellung von Setz ihren Höhepunkt. Er warf einem Bürger vor, dass dieser nicht richtig den Plan lesen könne. Diese regte sich lautstark darüber auf.

Jochum bringt Treffen zu Ende

Bei der Veranstaltung dabei war neben Hauptamtsleiter Manuel Stärk auch der erste stellvertretende Bürgermeister der Gemeinde Immendingen, Harald Jochum. Letzterer bemühte sich, die Versammlung glimpflich und zügig zum Abschluss zu bringen, da es laut ihm derzeit überhaupt keine Grundlagen zu dem Straßenbauprojekt gäbe, weil überhaupt noch keine Planung für die Ortsumgehung vorliege.

Jochum stellte klar, dass das Planfeststellungsverfahren der neuen B 311 derzeit im Gange sei. Bei diesem Verfahren würden unter anderem verschiedenste Verbände gefragt werden, die ihre Bedenken und Vorschläge zum Thema einbringen könnten. Sei dieses und weitere gewöhnlichen Vorgänge abgeschlossen, folge eine Offenlage, bei der die Bürger und auch die Bürgerinitiative Einsprüche einlegen könnten. Dann sei laut Harald Jochum der richtige Zeitpunkt für eine sachliche Diskussion. Von mehreren Anwesenden kam deshalb der Hinweis, dass es aktuell keinen Sinn mache, bei der Veranstaltung am vergangenen Freitag weiter zu diskutieren, da konkretere Pläne noch nicht vorliegen.

Harald Jochum fragte anschließend in die Runde, wer eigentlich von der Bürgerinitiative anwesend sei – von den mehr als 20 Bürgern meldete sich lediglich der Sprecher Klaus Setz. Jochum regte an, die Veranstaltung zügig zum Abschluss zu bringen, was Setz auch umsetzte.