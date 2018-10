Adventus bezieht Immendinger Quartier

„Es ist fast ein bisschen wie ein Familientreffen hier“, sagte Immendingens Bürgermeister Markus Hugger am Freitagnachmittag in den Büroräumen der Adventus GmbH. 80 Gäste, darunter Planer und Architekten für die Bauvorhaben, Rechtsanwälte, Vertreter aus der Wirtschaft und Geldgeber, waren der Einladung von Geschäftsführer Ove Johannsen ins neu bezogene Quartier in die Bachzimmerer Straße gefolgt.

„In den Räumen, in denen wir hier stehen, hat sich eine Kultur der Kommunikation entwickelt“, begrüßte Johannsen seine Gäste. Er blickte zurück – sowohl was die Räumlichkeiten, als auch den Kontakt zur Gemeinde Immendingen betrifft.

Auf der Expo Real, einer Messe für Immobilien und Investitionen, sei der Kontakt zu Bürgermeister Hugger zustande gekommen. Fortan habe ein gegenseitiges Abtasten stattgefunden, berichteten die beiden. Johannsen kam nach Immendingen, Hugger schaute sich den Standort von Adventus in Bühl an. Mit dem Ergebnis, dass unter anderem die Planungen für das Bahnhofsareal im Gemeinderat besprochen wurden.

„Uns wurde von Anfang an eine offene Interessiertheit entgegengebracht“, sagte Johannsen erfreut. Neben dem Bahnhofsareal nannte der Geschäftsführer auch das Gloria-Lichtspielhaus als Projekt. „Das ist ein Kleinod, das wir aus dem Dornröschenschlaf wecken wollen.“ Es soll sich, so Johannsen, in eine Begegnungsstätte verwandeln. „Was so leicht und locker klingt, ist ein Haufen Arbeit“, erklärte er abschließend.

Philipp Hilsenbek, IHK-Geschäftsbereichsleiter Standortpolitik, hieß Adventus in einem „Top-Umfeld“ willkommen. „Ich wünsche Ihnen viel Erfolg beim Fuß fassen in einer Region, die atypisch ist für den ländlichen Raum“, sagte er und lobte die Macher-Mentalität.

Um auch wirklich in der Gemeinde anzukommen, überreichte Bürgermeister Hugger dem Adventus-Team einen „Im-Ort-Gutschein“.