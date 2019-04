Abstieg aus zweiter Bundesliga bestimmt die Diskussion

Das Paradepferd des Kegelsportclubs Immendingen, die erste Damenmannschaft, muss nach einem umstrittenen und für den Verein nicht nachvollziehbaren Punkteabzug durch den Bundesverband den Abstieg aus der zweiten Bundesliga hinnehmen. Die Keglerinnen werden in der nächsten Saison wieder in Verbandsliga spielen. Das Urteil gegen die Immendinger Keglerdamen prägte die Diskussion bei der Jahreshauptversammlung des KSC, in deren Verlauf auch Ehrungen und Neuwahlen auf dem Programm standen. Daniela Eiche wird den Verein weiter als Vorsitzende führen.

Sie eröffnete die Versammlung, ehe Schriftführer Georg Tischler auf die spielerische Situation des KSC, auf die Finanzen des Vereins und die geselligen Höhepunkte des abgelaufenen Jahres einging. Tischler hob hervor, dass es nur noch wenigen Vereinen im Bezirk gelinge, gleich sechs Mannschaften für die Rundenspiele zu melden und alle Spiele ohne eine Absage durchzuziehen. Derzeit hat der KSC 46 aktive und 70 passive Mitglieder. Vorsitzende Daniela Eiche ehrte acht KSC-Zugehörige für langjährige Treue. Ausgezeichnet wurden: Niklas Hauser (15 Jahre passives Mitglied), Andrea Vogel (15 Jahre aktiv), Inge Staub (25 Jahre passiv), Heike und Ingo Haß sowie Karin Meyer (alle 25 Jahre aktiv) sowie Helga und Horst Kindel (beide 40 Jahre Passivmitglieder).

Auf die finanzielle Lage des Kegelsportclubs ging Kassierer Werner Ohnemus ein, dessen Arbeit Rolf Malitzke lobte. Gleichzeitig wies Malitzke darauf hin, wie hoch die Aufwendungen für den KSC seien - etwa für Bahnen, Schiedsrichter, Anfahrten - um einfach nur den Kegelsport betreiben zu können. Sportwartin Silke Schuler berichtete, dass die erste Damenmannschaft vom neunten Platz in der zweiten Bundesliga nun in die Verbandsliga absteige, die zweite Damenmannschaft war Dritte in der Bezirksliga. Sportwart Markus Egle informierte über die Platzierungen der zwei Herren- und zwei Mix-Teams. Das erste Herrenteam belegte Platz drei in der Landesliga B, die zweite Mannschaft Platz drei in der Bezirksliga C, die beiden gemischten dritten und vierten Mannschaften den vierten Rang in der Bezirksklasse A bzw. den fünften in der Bezirksklasse B. Auf die Nachwuchsarbeit, die derzeit von einer Kegel-AG mit der Grundschule profitiert, ging Jugendwartin Heike Herzog ein.

Nach einem Dank von Bürgermeister Markus Hugger für das Engagement des KSC in sportlicher Hinsicht und im Gemeindeleben brachten die Neuwahlen folgendes Ergebnis: Vorsitzende Daniela Eiche, zweiter Vorsitzender Markus Großmann, Schriftführer Georg Tischler, Kassierer Werner Ohnemus, erster Sportwart Silke Schuler, zweiter Sportwart Markus Egle, Jugendwart Heike Herzog, zweiter Jugendwart Denis Kovacic, der auf Sandra König folgt, Kassenprüfer Rolf Malitzke und Ingo Haß, Passivenvertreter Günter Kehm.