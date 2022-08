Abschied nach 50 Jahren Forstdienst

Treffpunkt für Forstfachleute zweier Generationen am Freitagmorgen: Es ist die letzte Verabschiedung von drei jungen Forstwirten an der bislang als Forststützpunkt Bachzimmern bekannten Ausbildungsstätte, die unter Leiter Karl Veit gefeiert wird. Der Forstrevierleiter geht nach fast 50-jährigem Forstdienst, darunter schon seit 1989 in Bachzimmern, nun in seinen Ruhestand.

Was gibt „der alte Hase“, der selbst einen neuen Lebensabschnitt beginnt, den Jungforstwirten mit auf den Weg in ihr Berufsleben? „Sie sollten Tugenden wie Fleiß, Gewissenhaftigkeit und Motivation nicht aus den Augen verlieren“, sagt Karl Veit. „Die Gesellschaft kommt nur voran, wenn man etwas für sie tut.“ Und für die Waldfachleute sei Flexibilität von hoher Wichtigkeit, in einer Zeit in der sich alles schnell verändere.

Fünf Forstwirte sind es derzeit am Stützpunkt, der seit 2020 nicht mehr diesen Namen trägt, sondern „Forstrevier Bachzimmern mit Ausbilldungsstelle“ heißt. Personell hat sich nicht viel gewandelt, immer noch ist es Forstwirtschaftsmeister Wilhelm Hahn, der Veits rechte Hand bei der Lehrtätigkeit blieb. Drei Forstwirte sind diesen Sommer mit ihrer dreijährigen Ausbildung fertig.

Da ist Robin Jäger (20) aus Neuhausen-Worndorf. Er folgt der Empfehlung Karl Veits und zeigt sich im weiteren Lebensweg der Waldarbeit treu. „Ich bleibe bei Forst-BW und arbeite in Stockach“, sagt er. Eine andere Richtung schlägt dagegen Lion Martin (20) aus Neuhausen-Oberschwandorf ein. Er nutzt das als Forstwirt erlernte Wissen und die Praxis, um künftig als Landschaftsgärtner zu arbeiten.

In fast jeder Hinsicht unterschiedlich zeigt sich die einzige, seit Jahren am Stützpunkt ausgebildete Forstwirtin Maria Dahm (23), die aus Bruchsal nach Tuttlingen gekommen ist. „Ja, ich will zunächst noch ein Jahr Praxis hier in Tuttlingen sammeln“, erklärt sie. Dann aber wird sie Forstwissenschaften in Freiburg studieren und damit Veits Rat nach Flexibilität folgen. „Ich möchte einmal auf internationaler Ebene tätig werden“, betont sie selbstbewusst, den Regenwald oder Wälder in Kanada im Blick.

Den Weg Richtung Naturschutz einschlagen will einmal Adrian Schneikart aus Konstanz (25), der schon Landschaftsgärter ist und noch zwei Jahre Ausbildung als Forstwirt vor sich hat. Die gleiche Lehrzeit hat auch Paul Jauch (18) aus Rottweil noch vor sich. Im Herbst folgen neue Anwärter auf den Beruf des Forstwirts in der Ausbildungsstelle. Zunächst verabschiedete Bernhard Beinhofer, neuer Leiter des erst seit einigen Jahren bestehenden Forstbezirks Baar-Hegau, die drei Absolventen, die ihre Ausbildung beendet haben.

Bernhard Beinhofer, Wilhelm Hahn und Veits derzeitiger Vertreter, der Liptinger Forstrevierleiter Uwe Bruggner, nahmen mit viel Lob für dessen Arbeit auch Abschied von Karl Veit selbst. Kaum einer werde sich wie er nun noch einmal über so viele Jahrzehnte in den Dienst als Revierleiter und Ausbildungsleiter einbringen. Veit seinerseits blickte auf die Anfänge seiner Arbeit in den 70er-Jahren zurück. Er dankte den Weggefährten und seiner Frau Regina, die ihm in seiner Arbeit stets den Rücken gestärkt und gerade zu Anfang Verwaltungsarbeit abgenommen habe.

Designierter Nachfolger von Karl Veit als Leiter des Forstreviers Bachzimmern mit Ausbildungsstelle für die Jungforstwirte im Bereich Landkreis Tuttlingen wird Ulrich Maier sein.

Zur Person

Karl Veit ist in Schienen aufgewachsen und begann 1972 eine fünfjährige Ausbildung bei der Landesforstverwaltung. Nach dem Grundwehrdienst war er von 1979 bis 1989 beim Forstamt Bonndorf tätig, so als Revierleiter in Todtmoos und im Revier Boll in der Wutachschlucht. Von 1989 bis Juni 2022 hatte er die Leitung des Reviers Bachzimmern mit Ausbildungsfunktion sowie des Forststützpunkts (bis 2020). 2001 bis 2020 war er Prüfungsausschussmitglied "Forstwirtschaftsmeister-Prüfung" am Zentrum Königsbronn.