Gesundheitliche Ursachen hatte ein Verkehrsunfall am Mittwoch gegen 10.45 Uhr auf der A 81 zwischen den Anschlussstellen Engen und Geisingen. Ein 82-Jähriger erlitt vermutlich während der Fahrt einen Schwächeanfall. Wie die Polizei mitteilt, lenkte er daraufhin seinen Wagen unkontrolliert über mehrere Fahrstreifen, prallte mehrmals gegen die äußere und die mittlere Schutzplanke und gefährdete dabei auch andere Verkehrsteilnehmer. Die Fahrt des 82-Jährigen endete an der Schutzplanke der Ausfahrt Geisingen. Mit dem Rettungswagen wurde der Senior in ein Krankenhaus eingeliefert. Es entstand ein Gesamtsachschaden von rund 10 000 Euro.