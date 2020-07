58-jähriger Rennradfahrer stirbt nach Kollision mit Auto

Tödliche Verletzungen hat ein 58-jähriger Rennradfahrer am Mittwochabend gegen 21 Uhr auf der Landesstraße 225 zwischen Mauenheim und Immendingen erlitten. Eine 20-jährige Autofahrerin befuhr wie der Radfahrer die L225 von Mauenheim in Richtung Immendingen.

Aus bislang unbekannter Ursache kollidierte die Fahrerin des Ford Fiesta mit dem Radfahrer. Dieser wurde durch die Kollision, obwohl er einen Fahrradhelm trug, derart schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Die Autofahrerin erlitt einen Schock.

Das Rennrad wurde komplett zerstört. Auch an dem Ford Fiesta entstand Sachschaden in Höhe von rund 4000 Euro. Um den genauen Unfallhergang zu rekonstruieren, wurde ein Gutachter an die Unfallstelle bestellt.