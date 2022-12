40 unterschiedliche Krippen werden beim Immendinger Krippenweg aufgebaut

Nach dem gelungenen ersten Immendinger Krippenweg 2021 hat sich das katholische Familiengottesdienstteam Immendingen nach eigenen Angaben dazu entschlossen, in der diesjährigen Advents- und Weihnachtszeit den Krippenweg erneut durchzuführen.

In der Zeit bis Dreikönig werden mehr als 40 unterschiedliche Krippen an ausgewählten Standorten aufgebaut sein, darunter alleine fünf hinter den Schlossfenstern oder vor dem Unteren Schloss. Der Verein INKGE öffnet am Sonntag, 11. Dezember, von 14 bis 17 Uhr im Rahmen des zweiten Immendinger Krippenwegs das Untere Schloss und bietet Kaffee, Kuchen, Punsch und andere Getränke an. So kann der vorweihnachtliche Spaziergang durch Immendingen im Unteren Schloss einen schönen Abschluss finden oder zur Stärkung und zum Aufwärmen dienen.