22-Jähriger fährt ohne Führerschein

Bei einer Verkehrskontrolle in der Immendinger Schwarzwaldstraße hat die Polizei am Dienstag gegen 1.30 Uhr einen 22 Jahre alten Ford-Fahrer ohne Führerschein erwischt. Zu Beginn der Kontrolle gab der junge Mann außerdem falsche Personalien an und beteuerte gegenüber den Beamten, seinen Geldbeutel, in dem sich sein Führerschein befinden soll, bei seinem Freund vergessen zu haben. Wie die Polizei berichtet, flog der Schwindel allerdings noch während der Kontrolle auf. Nun muss sich der 22-Jährige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und falscher Namensangabe verantworten, so die Polizei weiter.