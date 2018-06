1200 Flüchtlinge nach Immendingen

Bis zu 1200 Menschen werden in den kommenden Monaten in der Kaserne in Immendingen einziehen. Die ersten 600 kommen am Wochenende, vermutlich jeweils 300 am Samstag, 300 am Sonntag.

350 Bürger sind am Donnerstagabend der Einladung zu der Bürgerversammlung gefolgt. Die Redner Markus Hugger, Wolf-Dietrich Hammann vom Integrationsministerium, Bärbel Schäfer und Stefan Bär machten alle eines deutlich: Das Land, der Regierungsbezirk, der Landkreis und die Gemeinde befinden sich im „Krisenmodus“, in dem Entscheidungen nicht mit dem gewohnten - und notwendigen - Vorlauf getroffen werden können.

So voll wie an diesem Abend sei die Donauhalle bei einer Bürgerversammlung selten gewesen, merkte Bürgermeister Markus Hugger an. Er beschrieb die Dynamik, die sich seit der plötzlichen Nachricht, dass in Immendingen eine Bedarfsorientiere Erstaufnahmeinrichtung (BEA) eingerichtet werden solle, bis zu diesem Abend. „Wir können nur vollziehen, was politisch nicht geregelt wird.“ Hugger betonte, dass die Gemeinde und der Landkreis nicht früher von den Plänen gewusst haben. Gleichzeitig forderte er die Verantwortlichen zu „Klarheit, Offenheit und Ehrlichkeit“ auf.

Hammann beschrieb, was mit den Flüchtlingen in Immendingen passieren wird. So soll ein Gesundheitsdienst eingerichtet werden, um die Immendinger Ärzte nicht zusätzlich zu belasten. Auch ein privater Sicherheitsdienst wird eingerichtet. Die Versorgung übernimmt die Firma Caring Hand.

Appell an die Bürger

In der Kaserne werden in den kommenden Monaten bis zu 1200 Flüchtlinge untergebracht. Das betonte Regierungspräsidentin Bärbel Schäfer: „Nicht, dass Sie uns am Ende vorwerfen, es sei nur von 500 die Rede gewesen.“ Es sei ein Kraftakt, die BEA aufzubauen. Immendingen sei kein einfacher Standort, er sei zeitlich befristet. Schäfer appellierte an das Verständnis der Bürger für das kurzfristige Handeln der Verwaltungen. „Ja, ja ...“-Zwischenrufen entgegnete sie: „Ich bitte Sie, uns zu vertrauen.“

Landrat Stefan Bär warb ebenfalls für Verständnis. „Wir versuchen alles, die Flüchtlinge in den drei großen Städten des Landkreises unterzubringen. Aber es fehlen uns noch 300 Plätze.“ Die Zugänge würden anhalten. Zynisches Gelächter rief sein Kommentar hervor, dass es Beispiele gebe, „dass das Land Termine manchmal auch einhalte“.

Auch Lothar Ulsamer von Daimler übte Kritik am Vorgehen in den vergangenen Tagen: „Wenn wir so arbeiten würden, dann würde kein einziges Auto fertig.“ Daimler plane fest damit, dass im Oktober kommenden Jahres die Bagger anrücken können. Auch für Daimler sei der 31.März wichtig, damit die vorbereitenden Arbeiten beginnen können. „Ich sehe es aber als unsere Pflicht, dass wir den Menschen helfen, damit sie nicht im Zelt überwintern müssen.“

Daimler trage diese wichtige humanitäre Geste mit. „Wir verlassen uns auf die Aussage des Ministerpräsidenten. Der war beim Spatenstich dabei und will sicher auch, dass fertig gebaut wird“, sagte Ulsamer. Er betonte nochmal, dass er glaube, dass Daimler bauen und gleichzeitig auch helfen können. Er bat die Bürger, die positive Stimmung gegenüber dem Daimler-Projekt zu wahren.