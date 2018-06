Für den Bau eines Zimmerer Bürgerhauses haben am Dienstagabend rund 50Einwohner und Kommunalpolitiker dem Architekturbüro Planstatt Senner eine Vielzahl von Anregungen und Vorschlägen mit auf den Weg gegeben. Senner richtet den Ideenwettbewerb für das Projekt aus. Die Tipps der Bürger wurden gesammelt und werden nun an drei Planungsbüros weitergegeben, die in den nächsten vier bis sechs Wochen Entwürfe für das Bürgerhaus erarbeiten. Eine Jury, Fachleute und nicht zuletzt die Zimmerer selbst wirken anschließend bei der Auswahl des richtigen Konzepts mit.

Bürgermeister Markus Hugger freute sich über die große Resonanz bei der Ortsbegehung an Farrenstall und Festplatz. Er ging auf die Vorgeschichte des Zimmerer Wunschprojekts ein, dessen erster Realisierungsschritt der aus dem Leader-Programm finanzierte Ideenwettbewerb sein wird.

Kein fester Zeitplan für Bau

Hugger wies auch klar auf drei Dinge hin: Erstens bleibe die Hornenbergschule als Veranstaltungsort erhalten und werde nicht abgerissen, bis Ersatz geschaffen ist. Zweitens plane die Gemeinde ein gemischtes Wohn-/nicht störendes Gewerbegebiet als städtebauliche Aufwertung auf der Freifläche zwischen dem Freizeitzentrum und dem Zimmerer Altort, wobei das Bürgerhaus eingebunden werden soll. Drittens sagte Hugger: „Ich werde mich auf keine Zeitschiene einlassen, wann das Bürgerhaus gebaut wird.“ Vorrang bei den Investitionen der Gemeinde hätten die Schulsanierung und eine Lösung für die Feuerwehr.

Auf die Vorbereitung des Ideenwettbewerbs gingen Landschafts-Architekt Johann Senner und Stadtplanerin Tina Hekeler von Planstatt Senner ein. Den drei bearbeitenden Büros würden neben Standortvorschlägen, Raumprogramm und Kostenfrage auch die an dem Abend gesammelten Bürgervorschläge unterbreitet. Senner und Hekeler lobten die idealen Möglichkeiten für Bau, Anschluss und Parkplätze an der Zimmerer Peripherie mit Blick auf die Nachbarn, Landschaft und Bachnähe. Hekeler: „Das neue Gebäude soll im dörflichen Gesamtkontext entstehen.“ Höhe, Dachform und Materialien könnten sich an der vorhandenen Bebauung orientieren. Gleichzeitig sei eine landschaftliche Einbindung des Bürgerhauses erforderlich.

Aus den Reihen der Bürger und des Bürgerhausfördervereins kamen unter anderem folgende Vorschläge für das Projekt: Es solle ein Kulturzentrum mit rund 200 Plätzen (an Tischen) entstehen. Die Nutzung sei für Vereins- aber auch private Veranstaltungen gedacht. Trotz Erhalt des benachbarten Jugendclubs und weiterer Musikproben im Rathaus müsse laufende Vereins-, kleinere Trainings-, Kinder- und Jugendarbeit im Bürgerhaus möglich sein, ebenso Außenbewirtung. Gewünscht werden zudem eine Bühne und eine möglichst günstige Energieversorgung. Unverzichtbar seien ein Spiel- und der Fortbestand des Bolzplatzes. Planer und Verwaltung verwiesen angesichts der Vielzahl der Wünsche darauf, dass ein gewisser Kostenrahmen trotz weiterer Zuschussanträge eingehalten werden müsse. Ortsvorsteher Baumann dankte den Bürgern für ihre Mitwirkung und hob hervor, dass Zimmern als größter Ortsteil mit 1300 Bürgern ein Kulturzentrum brauche.