Drei verletzte Personen und rund 33 000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Freitag gegen 15.20 Uhr auf der Kreisstraße 5927.

Ein 62-jähriger Motorrad-Fahrer war von der Landesstraße 225 in Richtung Mauenheim unterwegs. Beim Einfahren in die Kreisstraße missachtete er den vorfahrtsberechtigten Seat eines 27-jährigen Manns, der in Richtung Hattingen unterwegs war. Es kam zu einem heftigen Zusammenstoß.

Der 62-Jährige musste mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik geflogen werden. Seine Sozia wurde mit einem Knochenbruch ins Krankenhaus eingeliefert. Die Verletzungen des Autofahrers behandelte der Rettungsdienst ambulant.