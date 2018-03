Der Radsport hat am Samstag in Mauenheim die Szene beherrscht. Der Radsportverein Edelweiß war Ausrichter der fünften Etappe des Schmolke – Carbon – Cups. 200 Radsportler aus ganz Baden- Württemberg, der Schweiz und dem weiteren benachbarten Ausland gingen an den Start. Um die Tagessiege und schlussendlich die Gesamtsiege mit Abschluss in Pfullendorf kämpfen Radsportler aus allen Lizenzklassen, von der Klasse U 11 bis zu den Senioren, dazu so genannte Jedermänner ab 18 Jahren.

Dem Rennen in Mauenheim waren Etappen in Gaienhofen, Mühlhausen-Ehingen, Volkertshausen und Zoznegg vorausgegangen mit flachen oder eher welligen Kursen, aber bei teilweise schlechten Witterungsverhältnissen mit Schnee, Regen und Temperaturen um den Gefrierpunkt. In Mauenheim hingegen gab es herrliches Radwetter.

Dafür hatten sich die Teilnehmer auf einer hügeligen Strecke zu bewähren. Bei der 3,1 Kilometer langen Rennstrecke, die vom Start in der Mauenheimer Straße über die Falkenstraße, den Mühlenweg, die Oberdorfstraße auf die Anhöhe in Richtung Hintschingen, hinunter zum Elmengrund und über Hinter – Kirchen, die Diel- und die Oberdorfstraße zum Zieleinlauf am Start verlief, waren 108 Höhenmeter zu überwinden. Die Mauenheimer Bergetappe, teilweise auch als „Königsetappe“ bezeichnet, hatte es in sich. Sie erfordert viel Kondition, forderte die Kräfte nicht nur bei den zehrenden Anstiegen, sondern auch die besonders gekennzeichneten Gefällstrecken waren nicht ohne. Gefahren wurde in vier Klassen.

Von Mauenheim war auch in diesem Jahr wieder Jan Münzer (16) am Start. Als Lizenzfahrer fuhr er beim VC Singen in der Gruppe U 17. Die Zuschauer, die die Rennstrecke säumten, feuerten ihren Lokalmatador kräftig an. „Auf, auf Jan!“, erklang es, was die Wirkung nicht verfehlte. Münzer konnte sich respektabel platzieren.

Dirk Böttcher, stellvertretender Vorsitzender des Radsportvereins, der im Anschluss an die einzelnen Rennen die Siegerehrung vornahm, verwies im Gespräch mit unserer Zeitung darauf, dass Radsportveranstaltungen in Mauenheim eine lange Tradition haben. Darunter befinden sich auch Baden–Württembergische Meisterschaften oder jährlich derSparkassen–Nachwuchs–Cup. „ Obwohl solche Veranstaltungen einen beachtlichen Zeitaufwand erfordern, stelle man sich der Aufgabe jedoch gerne, da man über ein engagiertes Team verfüge“, sagte er.