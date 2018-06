Der Blitzeinschlag in ein Wohn- und Wirtschaftshaus an der Öfinger Straße in Ippingen hat am Mittwochnachmittag die Feuerwehren aus Immendingen und Tuttlingen auf den Plan gerufen.

Es hatte sich im Dachstuhl Rauch entwickelt, es gab aber kein offenes Feuer. Die Tuttlinger Wehr rückte vorsorglich auch mit der Drehleiter aus. Zu allem Überfluss war eines der Tuttlinger Einsatzfahrzeuge in einen Unfall auf Höhe von Möbel Schatz kurz vor dem Aesculap-Kreisel in Tuttlingen verwickelt. Es entstand dabei Blechschaden. (cg)