Es geht derzeit drunter und drüber in Hattingen zwischen Strip-Club-Zubehör und Lederkluften. Doch das Chaos der zwielichtigen Art findet nur auf der Bühne der Witthohhalle statt und gehört zum Theaterstück „Außer Spesen nichts gewesen“.

Wie Spielleiter Ingmar Speck erläutert, proben die engagierten Mimen der Laienbühne Hattingen bereits seit Mitte Dezember 2017. Nun sei man aber nach der Fasnet zu einer intensiven Phase übergegangen. Der Spielleiter, der selbst dem Verein bereits seit 1983 als Spieler angehört und die Aufgabe des Spielleiters seit 1995 angenommen habe, wie er sagt, betont die Wichtigkeit des Zeitraums bis zur Premiere Mitte März. „Dann ist die Bühne aufgestellt und die Spieler können sich an den Kulissen orientieren“, sagt er.

Chaos in der Familie

Mit dem Stück „Außer Spesen nichts gewesen“ haben sich die Laienspieler ein Lustspiel voller Wendungen und Chaos auf die Bühne geholt: Bei Familie Müller stehen alle Familienmitglieder vor einer Reise. Mutter Elisabeth fährt zur Kur, Tochter Sabrina will mit ihrem Freund auf Rucksacktour nach Tibet, Opa Gustav muss zur Seniorenwallfahrt, Vater Gottfried zur Fortbildung, hat sich aber das Bein verstaucht.

Gleichzeitig will er unbedingt, dass alle Familienmitglieder verreisen, da er bereits vereinbart hat, sich mit Natascha aus dem „zwielichtigen Gewerbe“ zu vergnügen. Schließlich gehören noch der Paketbote Martin, die aufdringliche Nachbarin Henneliese, Opas Freund Max, Elisabeths Mutter und der Heiler „Yogi“ zum Personal.

Derzeit stecken die Hattinger Schauspieler noch voll im Probenstress, was aber aktuell auf der Bühne der Witthohhalle gezeigt wird, scheint schon recht professionell.

Speck erklärt: „Wir nehmen uns immer wieder Zeit, Schminke und Kostüme zu optimieren. Auch testen wir, welche Lampen im Bühnenbild am besten funktionieren.“ So sei es möglich, Alternativen auszuprobieren, sagt er.

Aufwendige Produktion

Neben den zehn Schauspielern, die die Charaktere des Lustspiels mit Leben füllen, engagierten sich laut Horst Leiber, dem Vorsitzenden der Laienbühne Hattingen auch zwei Mitarbeiterinnen für das Maskenbild sowie eine Friseurin bei „Außer Spesen nichts gewesen“. Insgesamt habe der Verein derzeit etwa 18 bis 20 Mimen.

Spielleiter Speck ergänzt, dass Lisa Benat, die in diesem Jahr zum fünften Mal dabei sei, mit 21 Jahren in Hattingen als Jüngste auf der Bühne stehe. Der 54-jährige Herbert Hensler sei mit am längsten bei der Theatertruppe und ein Publikumsliebling.

In den letzten beiden Wochen vor der Premiere gehe eine gewisse „nervöse Phase“ los, sagt Speck und ergänzt: „Ich muss die Balance halten, die Spieler zu fordern, aber nicht zu stark Druck auf sie auszuüben.“ Bis zum Samstag, 17. März fänden noch mindestens vier Proben für das Stück statt, stellt Speck in Aussicht.