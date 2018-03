Die Deutsche Post hat in den vergangenen Wochen mehrfach Probleme gehabt, die Briefe in Hattingen pünktlich zuzustellen. So musste der Austräger an drei Tagen seine Tour abbrechen, da er die gesetzlich zulässige Hochstarbeitszeit erreicht hatte. Die Deutsche Post bestätigte auf Nachfrage unserer Zeitung die Zustellprobleme.

Leser hatten den Hinweis gegeben, dass in dem Immendinger Ortsteil die Post zehn Tage lang keine Briefe zugestellt habe. Das sei aber laut des Unternehmens nicht richtig. „Natürlich können wir als flächendeckender Postdienstleister Unregelmäßigkeiten nicht gänzlich ausschließen“, sagt Hugo Gimber, Pressesprecher der Deutschen Post, am Montag auf Nachfrage unserer Zeitung.

Grippewelle setzt der Post zu

So gebe es immer wieder Fälle, in denen es aus unterschiedlichen Gründen zu betrieblichen Problemen kommen könne. Gründe seien etwa kurzfristige Erkrankungen oder Witterungseinbrüche. Laut Gimbert würde auch die aktuelle Grippewelle vor den Mitarbeitern der Deutschen Post nicht halt machen.

Gimber betont, dass Post-Mitarbeiter in den vergangenen Wochen in Hattingen täglich die Post zugestellt hätten. Lediglich am Montag, 19. Februar, am Samstag, 24. Februar, sowie am Samstag, 3. März, habe der dort eingesetzte, neue Mitarbeiter nicht alle Haushalte innerhalb der täglich zulässigen Höchstarbeitszeit beliefern können und habe die Zustelltour abbrechen müssen.

„Wird eine Zustelltour abgebrochen, sind die Kollegen gehalten, am nächsten Tag dort mit der Zustellung anzufangen, wo sie am Vortag abgebrochen haben. So wird ausgeschlossen, dass Kunden an mehreren aufeinander folgenden Tagen keine Post bekommen“, betont Gimber.

An den Tagen nach den Zustellabbrüchen sei der Mitarbeiter in Hattingen jeweils von einer Entlastungskraft unterstützt worden. Mittlerweile laufe aber wieder alles nach Plan. In Hattingen bringe üblicherweise ein Postbote Pakete und Briefe in Verbundzustellung. Werde eine zusätzliche Kraft eingesetzt, würden Briefe und Pakete je nach Situation manchmal auch von unterschiedlichen Kräften zugestellt.

Hattingens Ortsvorsteher, Roland Leiber, dient für die Anwohner als Ansprechpartner in Fällen wie dem Post-Problem. „Ich habe hierzu keine Rückmeldung erhalten“, sagt er. Falls er auf ein Zustellproblem angesprochen worden wäre, hätte er sich bei der Deutschen Post nach dem Stand der Dinge erkundigt: „Doch da sich niemand bei mir gemeldet hat, kann ich dazu nichts sagen.“