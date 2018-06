Zahlreiche freiwillige Helfer engagieren sich seit dem Start des Witt-hohhallen-Umbaus Ende März und unterstützen die Gemeinde Immendingen durch die Mithilfe beim Entkernen der Hattinger Halle.

Den ehrenamtlichen Einsatz der Hattinger bezeichnete Bürgermeister Markus Hugger im Gemeinderat als ein wichtiges Signal. Auch seitens der Gemeinde wurde bei der für den Ortsteil wichtigen Maßnahme ein Zeichen gesetzt, indem der Gemeinderat einer weiteren Investition von 70000 Euro in das Projekt zustimmte: Die Damen-WC-Anlage wird nun doch in die Hallenerneuerung einbezogen. Einen entsprechenden Antrag hatte Gemeinderat Harald Jochum (CDU) schon im vergangenen Jahr gestellt. „Aus Gründen der Haushaltsdisziplin mussten wir damals zunächst abwarten“, erklärte Bürgermeister Hugger bei der aktuellen Gemeinderatsberatung.

Nach einer Vorort-Besichtigung während der Entkernungsarbeiten habe man sich nun doch entschieden, das Damen-WC in die Hallensanierung einzubeziehen. „Das sah nun doch alles sehr nach Retro-Stil aus“, meinte Hugger zu den alten Damen-Sanitärräumen. Ohnehin hätte bei den Umbaumaßnahmen auch in Teilen der WC-Anlage eingegriffen werden müssen. „Gerade im Bezug auf die Außenwirkung hätte es einen schlechten Eindruck gemacht, wenn wir die Damen-WC-Anlage als einziges unverändert gelassen hätten“, so Hugger.

Als Deckungsvorschlag für die 70000 Euro-Mehrausgabe verwies die Verwaltung auf erwartete Einsparungen bei der Erschließung des zweiten Bauabschnitts des Gewerbegebiets „Donau-Hegau“ in Höhe von 220000 Euro. Der Gemeinderat stimmte dieser Lösung einhellig zu. Hattingens Ortsvorsteher Roland Leiber schloss sich den lobenden Worten von Bürgermeister Hugger bezüglich der ehrenamtlichen Helfer beim Entkernen der Halle an. Jeden Samstag seien bis zu 25 Freiwillige in der Witthohhalle im Einsatz. „Da drin wird wirklich was gearbeitet“, so Leiber, der sich im Namen der Hattinger für die weitere Aufstockung des Investitionsbudgets für die Witthohhalle durch den Gemeinderat bedankte.

Weiter dankte Leiber den Mauenheimern, die eine der Hattinger Tanzgruppen nun übergangsweise in der Alpenblickhalle trainieren lassen. Eine weitere Gruppe sei ins Hattinger Rathaus umgezogen, so Leiber. Während der Umbauarbeiten wird die Witthohhalle über einen längeren Zeitraum nicht nutzbar sein. (jf)