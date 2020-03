ZZ Top auf dem Heuberg

Die Coverband Rocx Company ist am Samstag, 14. März, live im Kronesaal in Gosheim, um dort nicht nur eine rockige Frühlingsparty zu feiern (gerne auch in entsprechendem Outfit), sondern auch, um Gosheim wieder ein wenig in alte Zeiten zu versetzen.

Nicht ganz, aber zumindest könnte man es meinen. Rocx Company ist laut Pressemitteilung eine Band, die Kultrock und Pop zum Besten gibt. Hits einer längst vergangen Ära leben hier wieder auf. Ob Slade, Sweet, AC/DC oder Klassiker von den Stones, Deep Purple, Kiss oder Extravagantes von Cream sind von der Band zu hören.

Dabei werden auch Showeinlagen nicht fehlen, wozu auch ZZ Top-Klassiker originell mit Bärten und Hüten dem Publikum präsentiert werden. Norbert Zerr und Roland Eichhorn waren schon in den 70er-Jahren in der Coverszene in der Region präsent. Für Norbert Zerr ist es ein spätes Heimspiel, denn er ist Gosheimer und trat dort mit seiner Band Cash Flow in den 70er-Jahren häufig in der Festhalle auf. Drummer Benny Zerr sei „quasi mit dieser Musik erzogen worden“.