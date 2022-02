Zwölf Sportabzeichen trotz Corona beim TV Gosheim

Weil in den letzten beiden Jahren gewohnte Abläufe unterbrochen oder nicht möglich waren, hat die Sportabzeichengruppe des TV Gosheim die Herausforderung angenommen Trainingseinheiten in neuer Form zu gestalten und ist aktiv geblieben.

Statt dem wöchentlichen Training in der Halle wurde nach Trainingsplan oder online zusammen trainiert. Im Sommer waren Trainingsabende im Freien möglich und das Sportabzeichen konnte abgenommen werden. Die Leistungen waren nach wie vor herausragend, denn sowohl im Jahr 2020 (14 Abnahmen in Gold), als auch im Jahr 2021 (Elf Abnahmen in Gold, eine Abnahme in Silber) haben alle die Prüfung mit sehr guten Ergebnissen absolviert.

Die erfolgreichen Teilnehmer/innen 2021:

Elisa Alber (Deutsches Sportabzeichen in Gold/zum 11. Mal erworben), Johanna Alber (Gold/7), Tirza Alber (Gold/9), Assunta Amato (Silber/1), Annette Hermle (Gold/14), Emma Kugler (Gold/11), Frank Kugler (Gold/13), Andreas Kuhn (Gold/15), Christoph Ulber (Gold/32), Sylvia Ulber (Gold/28), Monika Villing-Baraitaru (Gold/12) und Sonja Unterhuber (Gold/14).

Alle, die gerne an dem Sportangebot teilnehmen möchten, sind zum Training, immer montags um 19 Uhr, eingeladen.