Zwei Wochen vor dem ersten Bürgerentscheid Wehingens

Noch zwei Wochen bis zum ersten Bürgerentscheid in der Geschichte Wehingens. Am 3. Februar entscheiden die Bürger – also alle Wahlberechtigten ab 16 –, ob in der Ortsmitte ein Aldimarkt gebaut wird, oder nicht. Die Fragestellung lautet allerdings genau anders herum, denn es wird nach der Offenhaltung gefragt. Die mit „Ja“ zu beantworten bedeutet: kein Bau eines Aldi.

Wir haben Bürgermeister Gerhard Reichegger und Sabine Reger von der Bürgerinitiative genau dieselben Fragen gestellt. Da die Bürgerinitiative diese nicht direkt beantwortet, sondern eine Pressemitteilung geschickt hat und auch keine Rückfragen möglich waren, wird versucht, die Antworten aus der Mitteilung zuzuordnen.

Stand der Dinge:

Die Gemeinde habe fristgerecht ein Informationsblatt an alle Wehinger Haushalte verteilt, in dem sachlich die Argumente und je ein Schreiben von Gemeinde und Ini beigefügt waren, so der Bürgermeister. Außerdem werde die Gemeinde nochmals am Montag, 28. Januar, im Foyer der Schlossberghalle informieren. Mit der Informationsveranstaltung und im Gemeinderat seien schon viele Fakten zum Markt samt Wohnungen genannt worden.

Im Informationsflyer, den sie als „gelungen“ bezeichnet, habe sich, so Sabine Reger ein Fehler eingeschlichen. Der Bürgerentscheid sei nicht wie ein endgültiger Gemeinderatsbeschluss zu werten. Da dies aber die ordnungsgemäße Durchführung des Bürgerentscheids nicht beeinflusse, sei auf die Forderung nach einer Korrektur verzichtet worden, so Reger. Die Initiative werde am Samstag, 26. Januar, noch einmal mit einem Informationsstand auf dem Rathausvorplatz vertreten sein.

Zur Sache: In Paragraf 21 der Gemeindeordnung steht: „Der Bürgerentscheid hat die Wirkung eines Gemeinderatsbeschlusses. Er kann innerhalb von drei Jahren nur durch einen neuen Bürgerentscheid abgeändert werden.“

Stimmung im Ort und Abstimmungsbereitschaft:

Es gebe aufgrund der Bürgerinformationsbroschüre viel positive Resonanz, sagt Bürgermeister Reichegger. Weil schon viel informiert worden sei, gehe er davon aus, dass sich die meisten Bürger bereits eine Meinung gebildet hätten. Jene Bürger zu aktivieren, denen die Abstimmung egal sei, sei wohl schwer.

Auch die Bürgerinitiative geht von einer regen Beteiligung aus und „ist zuversichtlich, dass das Abstimmungsergebnis damit von einer repräsentativen Mehrheit getragen werden kann und so zu einer entsprechenden Akzeptanz innerhalb der Gemeinde führt“, so Reger in der Pressemitteilung. Das sei dann auch eine gute Grundlage für die weitere Arbeit des Gemeinderats.

Missverständnisse und Desinformation:

Immer wieder seien Argumente wieder aufgetaucht, die in der Informationsveranstaltung und durch Experten bereits widerlegt seien, so Reichegger. Zum Beispiel sei klar gestellt worden, dass Märkte und Fastnachtsumzüge nach wie vor stattfinden können. Auch habe das Verkehrsgutachten zum Projekt ergeben, dass die Aldi-Ansiedlung verkehrstechnisch unbedenklich sei, so Reichegger. Trotzdem tauchten gegenteilige Behauptungen immer wieder auf.

Rückmeldungen aus der Gemeinde zeigten, dass das Anliegen der Bürgerinitiative verstanden worden sei, schreibt Sabine Reger, ohne genauer darauf einzugehen. „Es geht eben nicht um die Frage, ob ein Aldi in den Ort kommt“, schreibt sie. Und weiter: Es gebe Unverständnis, weshalb zu Bürgerwerkstätten über die künftige Ortskernsanierung aufgerufen würde, während bereits Verhandlungen mit einem Investor geführt würden. Bürgermeister Reichegger sagt dazu, dass nach dem Einzelhandelsgutachten die Gemeinde in der Tat eine Ansiedlung für wünschenswert hielt, aber zu diesem Zeitpunkt noch nicht einmal die Flächen erworben hatte. Es sei also alles offen gewesen.

Wichtigste Argumente

Für die Bürger seien die geplanten Wohnungen und Parkplätze, die Belebung der Ortsmitte und die Stärkung des Einzelhandels besonders wichtig, vor allem im Hinblick auf den geplanten Gosheimer Edeka-Markt.

Und sonst:

Die Gemeinde plane momentan die Erweiterung und den Ausbau des Gartens von Saint Berthevin in der Ortsmitte. Hier gehe es um einen parkähnlichen Ansatz, so Reichegger.

Die Initiative blickt ebenfalls nach vorn. Nachdem ein Architektenwettbewerb für die Ortsmitte beschlossen sei und keine Bürgerwerkstatt mehr, bitten die Vertrauenspersonen darum, in den Ausschuss aufgenommen zu werden, der die Kriterien für den Wettbewerb festlegt.