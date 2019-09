Zwei Heuberg-Orte bieten am Sonntag viele Attraktionen

Zum 15. Mal veranstalten der Gewerbe- und Handelsverein „Heuberg aktiv“ am 29. September von 12 bis 17 Uhr in Gosheim und Wehingen seinen jährlichen ortsübergreifenden verkaufsoffenen Sonntag. Begleitet wird der verkaufsoffene Sonntag von Attraktionen wie dem 14. großen Heuberger Flohmarkt und einem Traktorentreffen im Ortszentrum Wehingen sowie dem 13. Seifenkistenrennen mit einem US Car-Treffen in der Gosheimer Ortsmitte.

Für die Fachgeschäfte auf dem Heuberg sei dieser Tag eine gute Gelegenheit, ihre Leistungsfähigkeit unter Beweis zu stellen, so die Ankündigung von Heuberg aktiv. Vor allem auswärtige Besucher würden nicht schlecht staunen, was der Heuberg alles zu bieten hat. Ob Produkte oder Dienstleistungen – die Fachgeschäfte auf dem Heuberg böten nicht nur Einkaufsmöglichkeiten für den täglichen Bedarf, sondern darüber hinaus auch viele Fach- und Serviceleistungen.

Der Erlebnis-Sonntag beginnt bereits morgens um 9 Uhr, wenn sich die ersten US Cars zum 4. „Season Closing“ in Gosheim auf den Parkplätzen der Uhrenmanufaktur Hermle in der Ring- und Bahnhofstraße sammeln. Weit über 100 US-Straßenkreuzer, Monstercars, Polizeifahrzeuge und liebevoll restaurierte Oldtimer kamen vor einem Jahr auf den Heuberg, und dem Stand der aktuellen Anmeldungen nach werde dieser Rekordwert wohl gebrochen werden. Jeder Besucher kann Lose erwerben und mit etwas Glück Mitfahrten in den US-Schlitten gewinnen, alle Erlöse gehen wieder an die „Gosheimer Freunde der Behinderten“.

Etwas später nimmt das Renngeschehen dann Fahrt auf, wenn um 10.30 Uhr die Probeläufe des Seifenkistenrennens durch die Gosheimer Ortsmitte anstehen. High-Noon ist es dann endgültig um 12 Uhr, wenn die Startflagge zu den offiziellen Rennen in den Kategorien Firmen- und Azubi-Cup, Vereins- und Handwerker-Cup, Speed- und Fun-Klasse sowie zur Landesmeisterschaft des baden-württembergischen Seifenkistenverbandes fällt.

Nach Abschluss der Rennen werden dann alle Fahrzeuge der Klassen „Fun“ und „Handwerker- und Vereinscup“, ob Carbon-Hightech-Zigarre oder kurioses Phantasiegebilde, in Reih und Glied gestellt und vom Publikum die kreativste Kiste 2019 gekürt. Ohrenbetäubend wird es gegen 17 Uhr, wenn Dutzende Hubraumgiganten der US Cars ihre Cruisingrunde auf der Rennstrecke starten. Anschließend findet dann ab 17.30 Uhr im Zelt des TCH die Sieger-ehrung und Preisvergabe an die Teilnehmer der Publikumsabstimmung statt.

Rund um die Fahrzeuge mit und ohne Motor wird den Besuchern noch vieles mehr geboten: Hightech-Demos und Formel-1-Rennsimulator im Fahrerlager, Übertragung des Rennens auf Großleinwand, Musik und Lukullitäten im Festzelt des Tennisclub Heuberg und den Ständen des Turnvereins Gosheim, der Jugendmusik Gosheim sowie der Gosheimer Freunde der Behinderten, Kinderschminken, Hüpfburg und Bullriding auf dem „Roten Platz“ und Ponyreiten durch den „Ponyhof Trippel-Tappel“.

So wird dieser Sonntag wieder zum Heuberg-Erlebnis-Tag für die ganze Familie, an dem auch ein kostenloser Shuttle-Verkehr zwischen den Gemeinden Gosheim und Wehingen eingerichtet ist. Die Pendelbusse fahren im 30-Minuten-Takt auch Geschäfte an, die etwas außerhalb der Ortszentren liegen.

Wer genau wissen möchte, was wo geboten wird, kann sich im Heubergportal www.heuberg.de informieren.