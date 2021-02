Zwei Autos stoßen vermutlich wegen Glatteis frontal zusammen

Bei einem Frontalzusammenstoß auf der Verbindungsstraße Gosheim – Bubsheim (K 5905) sind am Donnerstagmorgen gegen 7 Uhr ein 56-jähriger Autofahrer leicht und eine 22 Jährige schwer verletzt worden.

Vermutlich aufgrund von Glatteis kam eines der Fahrzeuge (die Polizei ermittelt noch, welches) auf die Gegenfahrbahn, so dass beide Autos frontal zusammenstießen. Die 22-Jährige wurde mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht, ist aber laut Polizei nicht in Lebensgefahr. Die Ermittlungen dauern an.