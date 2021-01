Zwei Autos kollidieren an der Kreuzung

Zwei nicht mehr fahrbereite Autos sind das Resultat eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch gegen 17 Uhr an der Kreuzung Wehinger Straße/Zeppelinstraße in Gosheim ereignet hat. Laut Polizei fuhr eine 51-jährige Autofahrerin auf der Wehinger Straße in Richtung Wehingen. An besagter Kreuzung bog sie nach links in die Zeppelinstraße ein und übersah wohl den aus Richtung Wehingen kommenden Mercedes-Benz eines 47-Jährigen. Bei der Kollision wurde zwar niemand verletzt, die beiden nicht mehr fahrbereiten Autos mussten jedoch abgeschleppt werden.