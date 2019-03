Im 40. Jahr ihres Bestehens beginnt die Hohenberggruppe mit dem Bau eines neuen Wasserwerks in Beuron-Langenbrunn, das mit einem geplanten Investitionsvolumen in Höhe von rund acht Millionen Euro die bisher größte Einzelinvestition in der Geschichte des Zweckverbands ist. Durch den Einbau einer Enthärtungsanlage wird es künftig möglich sein, die Wasserhärte deutlich zu reduzieren.

Zur Verbandsversammlung des Zweckverbands Wasserversorgung Hohenberggruppe hatte dessen Vorsitzender, Meßstettens Bürgermeister Frank Schroft, die Verbandsmitglieder in das Landgasthaus „Kreuz“ nach Königsheim eingeladen.

Jahrhundertealte Überlegung

Am Beginn seines Berichts erinnerte Schroft an den Zusammenschluss der Zweckverbände Hohenberggruppe und Heubergwasserversorgung links der Donau zum heutigen Zweckverband Wasserversorgung Hohenberggruppe vor 40 Jahren zum 1. Januar 1979. Aus diesem historischen Anlass hielt er einen kurzen Rückblick auf die Entstehung der Wasserversorgung in der Region.

Aufgrund der Wasserknappheit auf der Albhochfläche habe man sich bereits in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts intensiv mit den Möglichkeiten zur Verbesserung der Trink- und Brauchwasserversorgung beschäftigt. Als Ergebnis dieser Bemühungen sei im Jahr 1886 die „Heubergwasserversorgungsgruppe links der Donau“ gegründet worden. Dieser, so Schroft weiter, gehörten Ortschaften aus dem Königreich Württemberg und dem Großherzogtum Baden an, was in der damaligen Zeit durchaus etwas Außergewöhnliches war.

Die Inbetriebnahme der Wasserversorgung habe man in den beteiligten Gemeinden mit großen Wasserfesten gefeiert. „Die Euphorie der Menschen, die in diesen Festen zum Ausdruck kam macht deutlich, wie sehr früher unter der Wasserknappheit gelitten wurde und was es für ein Segen gewesen sein muss, fortan 365 Tage im Jahr über Wasser in ausreichender Menge und guter Qualität zu verfügen“, so Schroft.

Im Hinblick auf die aktuellen Aktivitäten des Zweckverbands stellte er neben zahlreichen kleineren und mittleren Maßnahmen den Neubau des Wasserwerks Beuron-Langenbrunn in den Mittelpunkt. Nach der Einholung der behördlichen Genehmigungen und dem Ankauf der erforderlichen Grundstücke sei im Dezember 2018 die Baugenehmigung eingegangen. Im Zuge des Neubaus sei auch eine Kooperation mit dem Zweckverband Heubergwasserversorgung rechts der Donau geplant.

Wasserverlust bei rund fünf Prozent

Als erfreulich bezeichnete er die Tatsache, dass die Hohenberggruppe für den Neubau des Wasserwerks eine Förderung durch das Land Baden-Württemberg in Höhe von rund 2,2 Millionen Euro generieren konnte.

Im Hinblick auf das vergangene Wirtschaftsjahr der Hohenberggruppe hob er hervor, dass es gelungen sei, den Schuldenstand von etwa 2,8 Millionen auf knapp 2,5 Millionen Euro weiter zu reduzieren. Außerdem sei es unter Führung von Wassermeister Andreas Wolters und dem stellvertretenden Verbandsrechner Simon Keller gelungen, wieder die Zertifizierung nach ISO 50001 (Energiemanagementsystem) zu erhalten, was dem Zweckverband eine teilweise Rückerstattung der Stromsteuer in Höhe von rund 125 000 Euro beschert habe.

Der neue technische Betriebsführer, Timo Rademacher, erläuterte viele Einzelmaßnahmen. Besonders mit dem niedrigen Wasserverlust, der mit rund fünf Prozent deutlich unterhalb des Durchschnittswerts anderer Zweckverbände liegt, zeigte er sich sehr zufrieden.

Anschließend stellten die Mitglieder einstimmig den Jahresabschlusses 2017 sowie den Wirtschaftsplans auf.

André Kielack wird begrüßt

Die letzten drei Tagesordnungspunkte widmeten sich personellen Veränderungen. Aufgrund des Ausscheidens von Bürgermeister Josef Bär als Mitglied des Verwaltungsrats und erster stellvertretender Verbandsvorsitzender wurde Bürgermeister Gerhard Reichegger aus Wehingen als ordentliches Mitglied des Verwaltungsrats gewählt. Der bisherige zweite stellvertretende Verbandsvorsitzende, Bürgermeister Thomas Miller aus Rosenfeld, wurde zum 1. stellvertretenden Verbandsvorsitzenden und Bürgermeister Benedikt Buggle aus Böttingen zum 2. stellvertretenden Verbandsvorsitzenden gewählt.

Aufgrund des Ausscheidens von Bürgermeister Bernd Haller aus Gosheim wurde dessen Nachfolger im Amt des Bürgermeisters, André Kielack, als ordentliches Mitglied des Verwaltungsrats gewählt. Abschließend wählte die Verbandsversammlung den Kämmerer der Stadt Meßstetten, Daniel Bayer, zum neuen Verbandsrechner der Hohenberggruppe. Er tritt die Nachfolge von Jürgen Buhl an, der aufgrund seiner Wahl zum Bürgermeister der Gemeinde Seitingen-Oberflacht aus seinem Amt als Verbandsrechner ausgeschieden ist.