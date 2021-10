Zuschauen, wenn Pferde arbeiten

Am Samstag, 9. Oktober, wird rund um Bubsheim und Böttingen eine besondere Schau geboten: Nach alter Tradition werden mit Pferden Stämme aus dem Wald geschafft beziehungsweise Wachholderbüsche herausgezogen und transportiert.

Hans-Gustav Villing, der in Böttingen einen Hof mit Rindern und Pferden betreibt, ist in der Landschaftspflege aktiv unter anderem auch als Schäfer. Er und Nadine Kuolt zeigen am Samstag ihren „Arbeitstag“. Die eigentliche Veranstaltung ist beim Sendemast bei Bubsheim nahe des Sportheims um 14 Uhr. Dabei soll ein Rückeschlitten zum Einsatz kommen.

Die Gemeinde Bubsheim unterstützt das Anliegen, die Tradition zu bewahren, schonend im Wald zu arbeiten und bei den Arbeiten in Wald und Flur den Naturschutz im Blick zu behalten.

Beginn ist bereits morgens in Böttingen am Hof Villings mit einem Parcours, durch den die stämmigen Kaltblutpferde Holzstämme durch relativ enge Hindernisse hindurchziehen. Das dient sozusagen dem Training, das begleitet wird von einem professionellen Trainer, Florian Wagner.

Ab 14 Uhr geht’s dann in die Praxis, wenn die Aufgabe sein wird, in Bubsheim Wachholder herauszuziehen.