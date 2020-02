Zum zehnjährigen Bestehen sind zehn Themenwanderungen geplant

Von der Heilkräuter-Wanderung bis zur Spurensuche nach Luchs & Co. – im „Traufgänge“-Jubiläumsjahr warten auf Gäste zehn besondere Themenwanderungen. So ging es bereits im Januar mit Stadtarchivarin Dorothea Reuter im Fackelschein durch die abendliche Winterlandschaft, während Kunsthistoriker Holger Much im April seine Mitwanderer auf eine literarische Reise schickt. Der Höhepunkt ist laut Pressemitteilung die Jubiläumsparty am 19. September, die im Rahmen des Schäferfestes stattfindet.

In Albstadt wandern Gäste seit nunmehr zehn Jahren auf ausgezeichneten Pfaden: Mit der vom deutschen Wanderinstitut zertifizierten Premiumwandermarke „Traufgänge“ kämen sowohl Aktivurlauber als auch Genusswanderer und Familien auf ihre Kosten. Insgesamt zehn Premiumwege – davon zwei Winterwanderwege – führen Naturliebhaber auf vier bis 17 Kilometern entlang des Albtraufs, vorbei an Panoramaausblicken sowie durch Buchenwälder und -gänge. Passend zum Jubiläum erwandern Interessierte ab Mai zudem zehn „Traufgänge“-Stempel, die sie an den Stationen entlang der Wege sammeln können.

Gemeinsam mit Kunsthistoriker, Kulturwissenschaftler und Journalist Holger Much wandeln Interessierte am 20. April auf literarischen Spuren von Sagen, Volksglauben und mystischen Schattenwesen. Bei der zweistündigen Wanderung geht es auf einem Abschnitt des Traufgangs Schlossfelsenpfad durch die Buchenwälder, während die Teilnehmer den Lesungen Muchs lauschen.

Bei einer Themenwanderung am 5. Mai entdecken und „erschmecken“ Gäste unter Anleitung der Heilkräuterexpertin und Autorin Flor Schmidt die Welt der heimischen Wildkräuter. Auf Teilen des Traufgangs Zollernburg-Panorama lernen Interessierte Kräuter und ihre unterstützende Heilwirkung kennen. Zum Abschluss lassen die Wanderer den Tag bei einem Abendessen im Berghotel „Zollersteighof“ ausklingen.

Auf einer vier Kilometer langen Tour entlang des Waldlehrpfads und des Traufgängerles Hexenküche folgen Familien am 4. Juli Erzählerin Sigrid Maute und ihren Geschichten in den Märchenwald. Vorbei an Wildgehege und Schlossfelsenturm erfahren Teilnehmer etwa, warum die Bäume heute nicht mehr bis in den Himmel wachsen oder wer der König des Waldes ist.

Vom 27. Juli bis 17. August teilen Experten auf vier Wanderungen ihr Wissen über Natur und Landschaft der Schwäbischen Alb. So geht es über die typischen Wacholderheiden zu den Sandlöchern auf Böllen, mit Gau-Obmann Josef Ungar unterhalb des Tierbergs bis ins Brunnental oder mit dem Albguide zum Paradiesgärtle. Im Anschluss an Panoramaaussichten, Naturhighlights und Kulturprogramm warten jeweils Vesper und Dessert auf die Teilnehmer.

Am 19. September erwartet Besucher und Einheimische laut Mitteilung der Höhepunkt des Jubiläumsjahres. Zunächst erklären die SWR-Wetterreporter auf einer fünf Kilometer langen Wanderung die Phänomene und Eigenheiten des Wetters und des Klimas auf der Schwäbischen Alb, bevor im Rahmen des Schäferfests gefeiert wird. Im Festzelt sorgen „Traufgänge“-Botschafterin Sonja Faber-Schrecklein und die Partyband Hautnah für Feierstimmung.

Unter Anleitung des Rangers und Luchsbeauftragten Armin Hafner wandern Gäste am 19. Oktober über die Höhen Ebingens. Während der zweistündigen Tour begeben sich die Teilnehmer auf Spurensuche von Luchsen und erfahren Wissenswertes zu den Wildtieren. Abschließend gibt es ein herbstliches Abendessen.

Weitere Informationen finden Interessierte bei Albstadt Tourismus unter Telefon 07431 160 1204 oder auf www.albstadt-tourismus.de.