Zukunftstechnik Zerspanung auf der Jobmesse vertreten

Das Cluster Zerspanungstechnik stellt vom 22. September bis zum heutigen Samstag, 24. September, auf der Jobs for Future in Villingen-Schwenningen die Ausbildungsberufe und Zukunftschancen in der Zerspanungstechnik vor. In Halle D, Stand D.199, erklären Ausbilderinnen, Ausbilder und Azubis der Cluster-Mitgliedsunternehmen den interessierten Schülern, Lehrern und Eltern, worauf es bei den Zerspanungsberufen ankommt, wie sie einen Praktikums- oder Ausbildungsplatz finden können und welche Perspektiven die Branche bietet. Dazu gibt es laut Pressemitteilung ein leckeres Eis – solange der Vorrat reicht.

Die Resonanz der Messebesucher sei sehr gut, heißt es in der Mitteilung des Clusters weiter, und es konnten schon viele neue Kontakte geknüpft und Follower für den Instagram-Kanal „zukunft.zerspanungstechnik“ gewonnen werden – damit bleiben die Interessenten auch nach der Messe auf dem Laufenden.

Die Ausbildungsmesse mit rund 250 Ausstellern aus Industrie, Dienstleistung, Handel und Handwerk läuft noch bis Samstag, 24. September, von 9 bis 17 Uhr auf dem Messegelände in Schwenningen.