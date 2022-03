Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

„Alle Jahre wieder“, wenn Frauen aller Konfessionen im März rund um die Erde zu Gebeten aller Konfessionen für Leben in Würde, sozialer Gerechtigkeit und Frieden einladen, wird das Grundanliegen des Weltgebetstags durch die tagesaktuellen Nachrichten verstärkt. Jedes Jahr stehen einzelne Länder exemplarisch im Mittelpunkt. Für das Jahr 2022 waren es England, Wales und Nordirland und dennoch konnte alles direkt auch auf die Situation in der Ukraine gedeutet und übertragen werden. Schon zu Beginn wurde deshalb auf die nicht zu tolerierende Lage in Russland und in der Ukraine hingewiesen. Ein Bild der Friedenstaube begleitete den gesamten Gottesdienst zum Thema „Zukunftsplan Hoffnung“. Diese Perspektive verhieß schon vor 2600 Jahren der Prophet Jeremia in einer Schicksalssituation des Volkes Gottes.

Jeremia lebte zur Zeit, als viele Menschen aus Jerusalem nach Babylon verschleppt waren. Sie waren fern ihrer Heimat und abgeschnitten von ihren kulturellen Wurzeln. Die Menschen sehnten sich dort nach einer Rückkehr in ihr Land, aber die Zukunft sah düster aus. Sie mussten sich im fremden Land ein neues Leben aufbauen.

Auch auf den Britischen Inseln haben sich viele Menschen niedergelassen, nachdem sie aus ihrer Heimat geflohen sind und ihre Kultur zurücklassen mussten. Und auch in einem Land des Wohlstandes, inmitten dichtbevölkerter Städte gibt es arme und einsame Menschen.

Die Verheißungen von Freiheit, Vergebung, Gerechtigkeit und Gottes Frieden sind deshalb Zeichen der Hoffnung für alle Menschen. Im Laufe des Gottesdienstes wurden sieben Kerzen der Hoffnung angezündet.

Die rund 80 Frauen, die sich in diesem Jahr in der katholischen Kirche zum Weltgebetstag zusammenfanden, erlebten einen Mut machenden Gottesdienst mit Tanz, Bewegungen und einem beeindruckenden vierstimmigen Gesang von vier Solistinnen. Bei der Kollekte für die Projekte des Weltgebetstages kamen 830,20 Euro zusammen. Herzlichen Dank.