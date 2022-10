Zukunft Zerspanungstechnik erfolgreich auf der Jobs for Future

Die Cluster-Initiative Zukunft Zerspanungstechnik zieht laut einer Pressemitteilung eine sehr positive Bilanz zur Ausbildungsmesse Jobs for Future, die Ende September auf dem Messegelände Schwenningen stattfand. Schätzungen zufolge hätten rund 3000 interessierte Messebesucher den Informationsstand der Ausbildungsinitiative aufgesucht und sich neben Informationen zu Ausbildungs- und Karrierechancen in der Zerspanungstechnik auch ein Eis abgeholt. Bereits im Vorfeld der Messe wurden an allgemeinbildenden Schulen und öffentlichen Touchpoints Informationsmaterial und Eis-Gutscheine zur Messeaktion verteilt – über 2000 Gutscheine wurden dann vor Ort eingelöst.

Unter dem Slogan „Cool down – deine Zukunft ist safe“, sprachen am Stand Ausbilder und Auszubildende über die Zukunftsmöglichkeiten der Branche. Das einhellige Resümee der als Standbetreuer eingesetzten Ausbilder sei gewesen, so die Initiative: „Die Veranstaltung war ein mega Erfolg für die Ausbildungswerbung der Branche!“

Die Initiative Cluster Zerspanungstechnik hat knapp 150 Mitgliedsunternehmen aus zerspanenden Unternehmen und verwandten Branchen und bietet jährlich etwa 800 Ausbildungsplätze in der Region an. Zu den Top-Ausbildungsberufen zählen Zerspanungsmechaniker/in, Fachkraft für Metalltechnik, Industriemechaniker/in und Mechatroniker/in. Diese Ausbildungsberufe zeichnen sich durch gute Verdienstmöglichkeiten, eine hohe Jobsicherheit und beste Karriereperspektiven aus, betont die Initiative.