Zu schnell unterwegs - Wagen landet an Baum

Am Montag gegen 22.30 Uhr ist eine eine 61-jährige Opel-Fahrerin auf der B 27 zwischen Schömberg und Neukirch gegen einen Baum gefahren. Wegen zu hoher Geschwindigkeit verlor sie laut Polizei die Kontrolle über ihr Auto, das samt Beifahrerin gegen einen Baum an einem Parkplatz prallte. Weil sie zu schnell unterwegs war, geriet ihr Wagen in das Bankett rechts neben der Straße und übersteuerte.

Er schleuderte nach links über die Fahrbahn und prallte gegen den Baum. Die 61-Jährige wurde an der Hand verletzt, ein Rettungswagen brachte sie in die Helios-Klinik nach Rottweil. Ihre 49-jährige Beifahrerin kam vorsorglich in das Krankenhaus nach Balingen. An dem Wagen entstand Totalschaden in Höhe von 8000 Euro.