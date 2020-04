Zigarettenautomat aufgeflext

In der Nacht zum Donnerstag hat ein unbekannter Täter einen Zigarettenautomaten aufgebrochen, der am Bahnhofsplatz in Wehingen montiert ist. Vermutlich mit einem Akku-Winkelschleifer flexte der Unbekannte laut Polizei eine größere Öffnung in die Front des Automaten und gelangte so an die Zigarettenschachteln. Hinweise nimmt die Polizei Wehingen (Telefon 07426 / 1240) entgegen.

