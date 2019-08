Zeugen wegen Einbruch in Schuppen gesucht

Nach einem Einbruch in einen Schuppen in Meßstetten sucht die Polizei nach Zeugen. Der Vorfall ereigente sich an der derzeitigen Umleitungsstrecke, die über die Unterdigisheimer Straße führt. In der Nacht zum Sonntag hebelten die Unbekannten das Garagentor des an der Straße gelegenen Lagerschuppens auf. Daraus stahlen die Diebe eine Axt und Treibstoff. Der Schaden blieb nach Angaben der Polizei dennoch gering. Da der Schuppen direkt an der viel befahrenen Umleitungsstrecke nach Unterdigisheim liegt, hoffen die Ermittler, dass dort über das Wochenende verdächtige Beobachtungen gemacht wurden. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07431/9 35 31 90 zu melden.