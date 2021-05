Zeugen gesucht: Täter sprengen Geldautomat in Balinger Bank

Nach der Sprengung eines Geldautomaten in einer Balinger Bank in der Nacht zum Donnerstag und einem Einbruch auf dem Sportgelände Auf dem Bochinger in Rosenfeld sucht die Kriminalpolizei weitere Zeugen. Nach derzeitigen Erkenntnissen könne nicht ausgeschlossen werden, dass beide Taten in einem Zusammenhang stehen.

Ein Geldausgabeautomat in einer Bankfiliale in der Balinger Friedrichstraße ist am frühen Donnerstagmorgen gesprengt und ausgeplündert worden. Gegen 3.40 Uhr wurde die Polizei alarmiert, nachdem es in der Bankfiliale zu einer heftigen Explosion gekommen war. Vor Ort stellte sich heraus, dass offenbar zwei Unbekannte den Geldausgabeautomat auf noch ungeklärte Weise gesprengt hatten, obwohl sich zu der Zeit ein unbeteiligter, schlafender 43-Jähriger im Vorraum der Bank aufgehalten hatte. Die Täter erbeuteten Bargeld in bislang unbekannter Höhe.

Obwohl die Detonation einen enormen Sachschaden von vermutlich mehreren 100 000 Euro am Gebäude anrichtete, wurde der Mann nur leicht verletzt. Er wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht, das er nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte. Ein durch die Explosion ausgelöster, kleinerer Brand wurde von der Feuerwehr gelöscht.

Anwohner beobachteten unmittelbar nach der Tat, wie zwei Männer aus der Bank in Richtung Neue Straße rannten und hörten dann ein Fahrzeug mit hoher Beschleunigung wegfahren. Die Täter dürften mit einem dunklen BMW, eventuell mit Rottweiler Zulassung (RW-), unterwegs gewesen sein. Es besteht der Verdacht, dass dieser und möglicherweise ein weiteres Fahrzeug im Tatzeitraum oder auch vorher auf dem Sportgelände untergestellt gewesen sein könnten. Dort waren in der Nacht zum Donnerstag zwei Garagen aufgebrochen worden.

Die beiden Unbekannten werden als etwa 175 bis 180 Zentimeter groß beschrieben und waren mit schwarzen Hosen sowie schwarzen Kapuzenshirts bekleidet. Beide waren mit schwarzen Sturmhauben maskiert, wobei einer von ihnen eine Stirnlampe getragen hatte. Die Kriminalpolizei hat noch in der Nacht mit Spurensicherungsspezialisten der Kriminaltechnik die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die insbesondere zu dem möglicherweise im Bereich der Neue Straße geparkten Fahrzeug oder andere sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07433/264-0 beim Polizeirevier Balingen zu melden

Wem im Umfeld der Bank oder im Bereich des Sportgeländes ein dunkler BMW, ein anderes Fahrzeug oder sonst etwas Verdächtiges aufgefallen ist, wird gebeten, sich an das Polizeirevier Balingen, Telefon 07433/364-0 zu wenden.