Zeltaufbau fürs Ringtreffen in Königsheim startet

Die Narrenzunft Königsheim steht mitten in den Vorbereitungen zum 27. Ringtreffen der Narrenfreunde Heuberg. Verbunden ist das Großereignis am Wochenende 22. bis 24. Februar mit dem 50-jährigen Jubiläum der Zunft. Bei strahlendem Sonnenschein waren am Freitag ab morgens acht Uhr 35 Helfer damit beschäftigt, das 3000-Mann-Zelt unter der Leitung des Zeltmeisters aufzubauen.

„Die meisten der Anwesenden haben extra Urlaub genommen, und bis Dienstag nach dem Ringtreffen ist der Elferrat samt den Ausschussmitgliedern im Dauerurlaub“, erläuterte Vorsitzender Salvador Morales.

Mittags gesellte sich eine weitere Anzahl Helfer dazu. Ruckizucki standen die Zeltstangen und das Überziehen der Planen konnte erfolgen, sodass am Mittag bereits der Zeltboden gelegt werden konnte. Dieser wird zusätzlich isoliert, so dass kein Besucher über das Wochenende kalte Füße bekommt. Für die engagierten Königsheimer Narren ist es ein wichtiges Anliegen, dass während des Ringtreffens niemand friert. Deshalb werden zusätzlich sechs Heizungen eingebaut. Wenn dann alle Leitungen gelegt sind, das Küchenzelt angebaut ist, sind am Mittwoch die Frauen gefragt. „Bei uns muss alles festlich geschmückt sein“, betont Schriftführerin Martina Mauch. Große Holz-Äpfel und Luftballontrauben werden aufgehängt, dazu bringen viele Frauen weitere Ideen mit, ergänzt Martina Mauch.

Großer Wert wird auch auf gute Parkmöglichkeiten gelegt. Bereits vor zehn Tagen wurden über 280 Tonnen Schnee aus dem Ort gefahren und die Wiesenparkplätze von Schnee befreit. Zusätzlich wurde auf den Flächen das gefrorene Eis abgefräst, sodass bei dem herrlichen Sonnenschein die Parkplätze richtig abtrocknen können. Diese immense Arbeit wurde für die Narrenzunft zu einer großen logistischen Herausforderung.