Zeitzeuge berichtet von Leidenszeit seines Vaters

Was es heißt, von den Nationalsozialisten verfolgt zu werden, haben die 170 Neuntklässler des Bildungszentrums Gosheim-Wehingen im Rahmen eines Zeitzeugengesprächs erfahren. Dieser Besuch wurde laut Pressemitteilung wieder durch die Kooperation mit der Initiative Gedenkstätte Eckerwald ermöglicht.

Als Zeitzeuge war Wieslaw Majchrzak, Jahrgang 1947, aus Polen gekommen. Streng genommen ist allerdings nicht er selbst der Zeitzeuge, sondern sein Vater Stanislaw Majchrzak. Aber da dieser im Jahr 2016 gestorben war, übernahm Wieslaw Majchrzak die Aufgabe, die Erinnerungen seines Vaters an die jüngeren Generationen weiterzugeben.

Sein Vater, Jahrgang 1919, wurde als Teil einer Widerstandsgruppe 1943 in Polen verhaftet und durchlief verschiedene Gefängnisse und Konzentrationslager. Zusammen mit dem Vater wurden 79 weitere Mitglieder der Widerstandsgruppe verhaftet. Überlebt haben nur drei von ihnen. Der Vater sah während seiner Gefangenschaft selbst viele Menschen sterben, nicht nur indirekt durch das Feuer und durch den Rauch der Krematorien. Besonders schmerzhaft in Erinnerung geblieben ist ihm zum Beispiel, wie der Aufseher eines Konzentrationslagers seinen Hund auf einen Mithäftling hetzte, woraufhin der Mithäftling qualvoll starb. „Mein guter Hund“, war der einzige Kommentar des Aufsehers. „War dieser Mensch noch ein Mensch oder ein Monster in menschlicher Gestalt?“, fragt Wieslaw Majchrzak.

Auch sein Vater wäre in dem Konzentrationslager beinahe gestorben. Ein Pfleger rettete ihm einmal das Leben, indem er ihn, den schwer kranken Stanislaw Majchrzak, im entscheidenden Augenblick innerhalb des Konzentrationslagers versteckte. Stanislaw Majchrzak überlebte die Nationalsozialisten, er überlebte die Gefängnisse Radomsk und Tschenstochau im Jahr 1943.

Anschließend litt er ein Jahr im KZ Auschwitz-Birkenau. Von August 1944 bis zur Auflösung des „Wüste“-Lagers Dautmergen im April 1945 ist es Stanislaw Majchrzak „nur durch gute Fügung und viel Glück gelungen, dem Tod von der Schippe zu springen“, so die Mitteilung. So auch auf dem „Todesmarsch“ am 18. April 1945 von Dautmergen nach Altshausen in Oberschwaben, bevor am 22. April 1945 seine Befreiung begann. Seine Leidenszeit war aber nicht mit der Zeit der Nationalsozialisten zu Ende: 1948 bis 1953 wurde er in einem Gefängnis Stalins gefangen gehalten. Bis zu seinem Tod waren diese Erlebnisse präsent.