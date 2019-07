Zehnjährige lässt die Finger flitzen

Der Männergesangverein Liederkranz Deilingen-Delkhofen hat zu seinem Sommerfest unter dem Motto „gsunge und gspielt“ ein umfangreiches und attraktives Programm zusammengestellt. Dazu hatten sich mehrere musikschaffende Vereine und Gruppierungen aus der Gemeinde und Umgebung gemeldet. Dies brachte auch der Vorsitzende des Liederkranzes, Gerhard Stier, bei seiner Begrüßung zum Ausdruck.

Den Start legte der Handharmonikaclub Deilingen-Delkhofen unter der Leitung von Thomas Mocker hin. Das Repertoire reichte von besinnlich bis temperamentvoll. Nach einer Pause war der Gastgeber am Zug. Unter der Leitung von Chorleiterin Ursula Riehm brachte der Chor dezente und auch flotte Weisen zum Klingen. Darunter war der Titel „Mädchen mit den blauen Augen“.

Der nächste Interpret führte das Publikum in die italienische Gefühlswelt: Antimo Catone, allgemein bekannt als Nino, erzählt in seinen neopolitanischen Liebesliedern eindrucksvoll und mit viel Gefühl von den Leidenm aber auch vom Sonnenschein der Liebenden in der süditalienischen Stadt. Begleitet wurde er am Klavier von Ursula Riehm. Natürlich durft das italienische Weltenlied, „ O sole mio“ nicht fehlen. Dies intonierte er mit Inbrunst. Dazu kam der Befreiungschor aus „Nabucco“ auf italienisch. Zum Schluss kam Nino auf seinen Werdegang zu sprechen. Er, der weder Gesang noch Musik studierte, ging zu dem damals noch jungen Hans Nikol in die „Lehre“.und lernte sehr viel, wie er heute bekennt. Dafür danke er ihm heute.

Mit Spannung wartete man auf das Duo Romy und Hubert Ehlert. Das Besondere war, dass Töchterlein Romy gerade mal zehn Lenze zählt. Schon beim ersten Titel zeigte Romy, was in ihr steckt. Sie stand ihrem Vater in keiner Weise nach und hielt voll mit. Es war eine Freude zu beobachten, wie ihre kleinen Finger über die Knöpfe huschten. Ihr Repertoire stammte vorwiegend aus dem alpenländischen Raum. So war ein Stück beispielsweise „Slowenischer Bauerntanz“. Erstaunlich war die Ausdauer, die die beiden an den Tag legten, besonders angesichts der Leistung des zehnjährigen Mädchens. Schließlich kamen Schlager wie „Millionen von Sternen“ und „Schwarze Natascha“ zum Zuge. Spätestens jetzt war Mitsingen angesagt. Der Kirchenchor unter der Leitung von Hans Nikol, stehend und am Klavier, sang unter anderem „Froh die Stunde, froh der Tag“ und „Was ist das Glück“.

Den Schlusspunkt setzte die Pfiffigen Renaldini Hausband, eine Blasmusik, die inzwischen einen profihaften Standard erreicht hat. Sie wird dominiert von Angehörigen der Familie Pfenning. Man wundert sich über den Namen der Band. Er ist zusammengesetzt aus alten, einschlägigen Hausnamen. Die flotte Blasmusik sagte Ralf Edelmann von der Band in witziger Form an. Der große Beifall, den alle Interpreten ernteten, zeugte von der großen Wertschätzung der Zuhörer. Natürlich wurden demzufolge immer wieder Zugaben eingefordert.